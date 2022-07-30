Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих в Оленівці українців

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українська сторона почала процедуру повернення тіл загиблих військовополонених, яких росіяни вбили в Оленівці. Про це він повідомив в етері єдиного телемарафону, пише hromadske.

Так, у п’ятницю, 29 липня, Лубінець звернувся до Міжнародного червоного хреста та Моніторингової місії ООН з закликом надати йому можливість відвідати Оленівську колонію та поранених полонених захисників України.

Також уповноважений зазначив, що українська сторона припускає, що вибух був у середині самої споруди, де тримали військовополонених.

«Перше: цей барак був побудований окремо, і для нас це показник того, що ця військова операція давно готувалася. Крім того, про це кажуть проросійські Telegram-канали, де ще в червні обговорювалося, що ЗСУ “розглядають, що будуть бити по Оленівці”. Був такий інформаційний вкид», – сказав він.

Окрім того, за словами посадовця, мови утримання українців в Оленівській колонії порушують пункти Женевської конвенції.

«По-перше, ця установа не може бути розрахована на таку кількість людей, там їх тисячі перебувало. Неодноразово ми порушували питання перед МКЧХ, щоб вони мали туди доступ і фіксували: порушення умов тримання, кількість [утриманих], немає достатньо їжі, води, медичного забезпечення. І найголовніше — це поблизу лінії зіткнення», – наголосив Лубінець.

Нагадаємо, бійці РФ здійснили артилерійський обстріл по виправній колонії в Оленівці. В установі утримують зокрема й полонених українців.

Росія намагається звинуватити в атаці українських військових та звинуватити їх у вчиненні «воєнного злочину». За їхніми словами, територію установи обстріляли з реактивної артилерійської системи HIMARS.

В Американському Інституті вивчення війни заявили, що пошкодження від пожежі не притаманні принципу роботи HIMARS, як про це зазначає російська пропаганда.

За даними українських прокурорів, унаслідок російського обстрілу виправної колонії в Оленвці, де утримували зокрема бійців «Азову», загинули близько 40 українців. Є поранені.

Російські окупанти оприлюднили список поранених та загиблих внаслідок удару в Оленівці на Донеччині, однак наразі «Азов» перевіряє цю інформацію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України, Служба безпеки, Головне управління розвідки та уповноважений Верховної Ради України звернулися до Червоного Хреста, як до гаранта безпеки військовополонених з маріупольської «Азовсталі».

Президент звернувся до світу, особливо до США, з закликом визнати Росію державою – спонсором тероризму.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав вбивство українських військовополонених у колонії в Оленівці на Донеччині «нелюдським, варварським актом».

СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову у якій окупант розповідає, що саме російські війська винні у трагедії в Оленівці. Таким чином навіть бойовики так званої «ДНР» не вірять у брехню російської пропаганди про те, що «обстріл» виправної установи в Оленівці здійснила Україна.

За даними української розвідки, наказ про атаку колонії надав особисто власник приватної військової компанії «Вагнера». Бійці ПВК обстріляли приміщення у якому знаходилися полонені українці, зокрема й бійці полку «Азов».

Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

У ГУР зазначили, що організація та здійснення теракту, ймовірно, не були узгоджені з керівництвом Міністерства оборони РФ.

Засновник і колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький наголосив, що кожен, хто причетний до цього, буде покараний.

Дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка – Катерина – закликала світ визнати Росію країною-спонсоркою тероризму. Жінка наголосила, що міжнародні організації, ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста запевняли, що українським військовополоненим нічого не загрожуватиме.

Окрім того, посольство РФ у Великій Британії поширило відео, у якому йдеться про те, що українські військовополонені полку «Азов» «заслуговують на страту».

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що це є черговим доказом того, що Росія – терорист.