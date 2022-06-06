В руках окупантів перебувають 2,5 тисячі захисників «Азовсталі», – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що в руках російських окупантів перебувають понад 2500 захисників «Азовсталі». Їхнім звільненням займається Головне управління розвідки Міноборони. Про це Зеленський заявив 6 квітня, передає Інтерфакс-Україна.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що співробітники Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, які нині опікуються, зокрема, обміном полонених, мають повернути всіх українських полонених додому.

«Питанням (обміну полонених – ІФ) опікується ГУР. На його базі створено спеціальний об’єднаний орган. Полонені перебувають, на жаль, в руках РФ… Ми знаємо, про що з росіянами домовлятися, ми знаємо цю ціну. Ми знаємо, що їм не можна довіряти… ГУР має займатися цим питанням і має дати результат. Результат єдиний – повернути людей додому», – заявив Зеленський.

За словами глави держави, загалом у росії українських полонених з «Азовсталі» понад 2 500 людей.

Він зазначив, що першим поставленим перед ГУР завданням було завдання вивести українських військовополонених живими, і його виконано повним обсягом.

«Перша частина була – вивезти людей живими. Я вважаю, що ГУР першу частину виконало. На сьогодні є друга частина: повернути їх живими додому… Вони у цьому плані найкращі фахівці… Я їм особисто довіряю. Ми очікуємо від них результату. Але ми не можемо щодня їх запитувати: “ну що там? Усе це непросто. Віритимемо, що їм вдасться поставлене завдання», – зазначив Зеленський.

Як повідомляв Львівський портал, більше 80 днів українські захисники тримали оборону Маріуполя. 16 травня із території «Азовсталі» у тимчасово окупованому Маріуполі вивезли 53 важкопоранених військових лікарні у місті Новоазовськ на Донеччині, яке перебуває теж під окупацією. Там українцям мають надати всю необхідну медичну допомогу. Ще 211 захисників гуманітарним коридором евакуювали в захоплене росіянами селище Оленівка на Донеччині.

Віце-прем’єрка Ірина Верещук заявила, що після стабілізації стану важкопоранених українських військових із «Азовсталі» їх обміняють на російських військовополонених.

Зі свого боку в Міноборони наголосили, що іншої формули порятунку українських захисників «Азовсталі» немає.

Тим часом у росії хочуть визнати українського полку «Азов» терористичною організацією і заборонити обмін його бійців.

Західні ЗМІ писали, що 17 травня з «Азовсталі» виїхали щонайменше 7 автобусів з українськими бійцями під контролем російських окупантів. 256 захисників, включно з 51 пораненим, вивезли в колонію в Оленівці. Українських бійців будуть допитувати.

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