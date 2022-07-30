В ЄС відреагувли на вбивство українців в Оленівці

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав вбивство українських військовополонених у колонії в Оленівці на Донеччині «нелюдським, варварським актом». Про це йдеться в заяві Борреля, пише «Українська правда».

Так, Верховний представник ЄС Жозеп Боррель засудив звірства РФ та наголосили, що винні у скоєнні воєнних злочинів будуть притягнуті до відповідальності.

«Європейський Союз рішуче засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами та їх маріонетками. Ці нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і Додаткового протоколу до них і прирівнюються до воєнних злочинів… Європейський Союз активно підтримує всі заходи щодо забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, здійснені під час російської агресії в Україні», – зазначив він.

Нагадаємо, бійці РФ здійснили артилерійський обстріл по виправній колонії в Оленівці. В установі утримують зокрема й полонених українців.

Росія намагається звинуватити в атаці українських військових та звинуватити їх у вчиненні «воєнного злочину».

Засновник і колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький наголосив, що кожен, хто причетний до цього, буде покараний.

За даними українських прокурорів, унаслідок російського обстрілу виправної колонії в Оленвці, де утримували зокрема бійців «Азову», загинули близько 40 українців. Є поранені.

СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову у якій окупант розповідає, що саме російські війська винні у трагедії в Оленівці. Таким чином навіть бойовики так званої «ДНР» не вірять у брехню російської пропаганди про те, що «обстріл» виправної установи в Оленівці здійснила Україна.

За даними української розвідки, наказ про атаку колонії надав особисто власник приватної військової компанії «Вагнера». Бійці ПВК обстріляли приміщення у якому знаходилися полонені українці, зокрема й бійці полку «Азов».

Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

У ГУР зазначили, що організація та здійснення теракту, ймовірно, не були узгоджені з керівництвом Міністерства оборони РФ.