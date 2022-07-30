Україна звернулася з заявою щодо Оленівки до Червоного Хреста, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що уповноважені інстанції України звернулися до Червоного Хреста зі спільною заявою щодо вбитих українських військовополонених в Оленівці. Про це йдеться у звернені президента.

Так, Збройні Сили України, Служба безпеки, Головне управління розвідки та уповноважений Верховної Ради України звернулися до Червоного Хреста, як до гаранта безпеки військовополонених з маріупольської «Азовсталі».

«Коли оборонці «Азовсталі» виходили із заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя та здоров’я наших воїнів… Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених», – заявив Зеленський.

Президент звернувся до світу, особливо до США, з закликом визнати Росію державою – спонсором тероризму.

«Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму у світі сьогодні. Це – факт. Українська дипломатія винесла інформацію про російський удар по Оленівці на найвищий міжнародний рівень. Радбез ООН поінформований. Усі учасники міжнародних відносин знатимуть, що відбулося насправді. Росії нікого не вдасться обманути», – зазначив він.

Зазначимо, у п’ятницю, 29 липня, відбулася нарада за участі президента України Володимира Зеленського, Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, виконувача обов’язків голови Служби безпеки Василя Малюка та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Представники вказаних силових структур України зазначили свою позицію щодо масового вбивства українських військовополонених у Оленівці на Донеччині у спільній заяві.

У заяві наголошується, що внаслідок вибуху на території колонії жоден працівник установи, бойовик так званої «ДНР» чи російський військовий, які здійснювали охорону приміщення, за даними самих росіян, не постраждав.

«Влаштований вибух є цинічним терористичним актом Російської Федерації, військовою провокацією та класичною «false flag operation» з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних Сил України, зриву постачання західної зброї та підвищення соціальної напруги в українському суспільстві», – йдеться в заяві.

Україна вимагає від Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров’я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, вчинений РФ та невідкладно відправити на місце злочину своїх представників.

Нагадаємо, бійці РФ здійснили артилерійський обстріл по виправній колонії в Оленівці. В установі утримують зокрема й полонених українців.

Росія намагається звинуватити в атаці українських військових та звинуватити їх у вчиненні «воєнного злочину». За їхніми словами, територію установи обстріляли з реактивної артилерійської системи HIMARS.

В Американському Інституті вивчення війни заявили, що пошкодження від пожежі не притаманні принципу роботи HIMARS, як про це зазначає російська пропаганда.

За даними українських прокурорів, унаслідок російського обстрілу виправної колонії в Оленвці, де утримували зокрема бійців «Азову», загинули близько 40 українців. Є поранені.

Російські окупанти оприлюднили список поранених та загиблих внаслідок удару в Оленівці на Донеччині, однак наразі «Азов» перевіряє цю інформацію.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав вбивство українських військовополонених у колонії в Оленівці на Донеччині «нелюдським, варварським актом».

СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову у якій окупант розповідає, що саме російські війська винні у трагедії в Оленівці. Таким чином навіть бойовики так званої «ДНР» не вірять у брехню російської пропаганди про те, що «обстріл» виправної установи в Оленівці здійснила Україна.

За даними української розвідки, наказ про атаку колонії надав особисто власник приватної військової компанії «Вагнера». Бійці ПВК обстріляли приміщення у якому знаходилися полонені українці, зокрема й бійці полку «Азов».

Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

У ГУР зазначили, що організація та здійснення теракту, ймовірно, не були узгоджені з керівництвом Міністерства оборони РФ.

Засновник і колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький наголосив, що кожен, хто причетний до цього, буде покараний.

Дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка – Катерина – закликала світ визнати Росію країною-спонсоркою тероризму. Жінка наголосила, що міжнародні організації, ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста запевняли, що українським військовополоненим нічого не загрожуватиме.