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У Генпрокурорі назвали кількість жертв унаслідок обстрілу колонії на Донеччині

Анастасія Диняк

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За даними українських прокурорів, унаслідок російського обстрілу виправної колонії в Оленвці, де утримували зокрема бійців «Азову», загинули близько 40 українців. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі Генерального прокурора Україна.

Так, у Генпрокуратурі зазначили, що під час обстрілу росіянами виправної колонії № 120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району на Донеччині загинули близько 40 українців, яких тримали в полоні. Окрім того, близько 130 людей отримали поранення.

Правоохоронці наголосили, що на території установи утримували не лише полонених українських військових, а й мирних мешканців.

В Офісі Генерального прокурора розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, бійці РФ здійснили артилерійський обстріл по виправній колонії в Оленівці. В установі утримують зокрема й полонених українців.

Росія намагається звинуватити в атаці українських військових та звинуватити їх у вчиненні «воєнного злочину».

Засновник і колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький наголосив, що кожен, хто причетний до цього, буде покараний.

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