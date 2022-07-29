Перехоплення СБУ: колонію в Оленівці підірвали окупанти

російські окупанти підтверджують, що колонію в захопленій Оленівці не обстрілювали ЗСУ. Самі ж загарбники кажуть, що будівлю, куди напередодні перемістили полонених бійців полку «Азов», підірвали самі ж росіяни. Про йде йдеться у телефонній розмові, яку перехопила і опублікувала СБУ.

У розмові окупант розповідає, що саме російські війська винні у трагедії в Оленівці. Таким чином навіть бойовики так званої «ДНР» не вірять у брехню російської пропаганди про те, що «обстріл» виправної установи в Оленівці здійснила Україна.

При чому таких аудіоперехоплень у розпорядженні СБУ є декілька. Усіх їх долучать як доказ до відповідного кримінального провадження, який уже відкрили за 438 статтею Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Судячи із розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію, розмістивши вибухівку у приміщенні колонії. Аргумент цьому – жоден із очевидців не чув, як до установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі.

Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки «Град» неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім жодних обстрілів у відповідь не спостерігалось – це підтверджують самі бойовики «ДНР». «Більше того, судячи з наявних у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині знищеної будівлі, а її стіни “погасили” вибухові хвилі і вберегли сусідні приміщення. Також попередній аналіз відео свідчить, що такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишилися саме через “внутрішнє джерело» вибуху”», – кажуть в СБУ.

У спецслужбі наголошують, що мають безліч доказів того, що Збройні Сили України не завдавали ракетних і артилерійських ударів по району Оленівки. Тому всі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ називають відвертою брехнею та провокацією.

Нагадаємо, росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі виправної колонії в Оленівці, що на окупованій Донеччина. За даними бойовиків, від удару загинули 53 українські військовополонені, ще 75 поранені. Серед жертв були бійці полку «Азов».

У Генштабі ЗСУ такі закиди відразу назвали брехнею і провокацією. Таким чином росіяни намагаються приховати тортури над полоненими і розстріли, які вони здійснюють на тимчасово окупованих територіях України.

Про те, що росіяни перевели полонених азовців до окремої будівлі, а потім обстріляли її, говорив і засновник, колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький. Також він анонсував «полювання» на винуватців цього злочину.

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