Колонію в Оленівці обстріляли «вагнерівці», щоб приховати розкрадання коштів, – ГУР

Атакували територію виправної установи в Оленівці на Донеччині, де утримували полонених українських військових, найманці зі складу ПВК «Вагнера» за командою номінального власника Євгена Пригожина. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, за даними української розвідки, наказ про атаку колонії надав особисто власник приватної військової компанії «Вагнера». Бійці ПВК обстріляли приміщення у якому знаходилися полонені українці, зокрема й бійці полку «Азов».

У ГУР зазначили, що організація та здійснення теракту, ймовірно, не були узгоджені з керівництвом Міністерства оборони РФ.

Окрім того, стало відомо, що вибухи сталися в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнане для утримання полонених з «Азовсталі». 27 липня обладнання будівлі закінчили і туди перевели частину військовополонених.

«Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених. Відомо, що 1 серпня на «об’єкт» мала прибути комісія з Москви для перевірки витрат виділених коштів і умов утримання полонених. Оскільки реальний стан будівлі й умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам російського керівництва, «проблему» було вирішено шляхом знищення приміщення, разом з розміщеними в ньому українцями», – додали в розвідці.

Нагадаємо, бійці РФ здійснили артилерійський обстріл по виправній колонії в Оленівці. В установі утримують зокрема й полонених українців.

Росія намагається звинуватити в атаці українських військових та звинуватити їх у вчиненні «воєнного злочину».

Засновник і колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький наголосив, що кожен, хто причетний до цього, буде покараний.

За даними українських прокурорів, унаслідок російського обстрілу виправної колонії в Оленвці, де утримували зокрема бійців «Азову», загинули близько 40 українців. Є поранені.

СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову у якій окупант розповідає, що саме російські війська винні у трагедії в Оленівці. Таким чином навіть бойовики так званої «ДНР» не вірять у брехню російської пропаганди про те, що «обстріл» виправної установи в Оленівці здійснила Україна.