росіяни готові віддати тіла загиблих в Оленівці «азовців», – омбудсмен

росіяни готові віддати тіла військовополонених «азовців», убитих унаслідок вибуху в Оленівці 29 липня, але «після закінчення розслідування». Про це в ефірі національного телемарафону повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, пише Укрінформ.

«Можу повідомити, що ми отримали сигнал, що вони (росіяни – ред.) готові повернути тіла наших героїв, але є таке формулювання, що після закінчення розслідування. На уточнення, скільки треба часу для розслідування, ми відповіді поки не отримали. Але ми чекаємо», – сказав омбудсмен.

За словами Лубінця, коли наші військовослужбовці потрапляють у полон, Міжнародний комітет Червоного Хреста на запити України з’ясовує імена полонених. У подальшому Червоний Хрест і ООН гарантують полоненим безпеку, їхнє повернення додому через обмін.

«На мій запит дати список стосовно того, що відбувається з конкретними «азовцями», я отримав відповідь, що всю інформацію стосовно військовослужбовців отримають виключно родичі. Я можу як омбудсмен отримати лише загальну інформацію щодо загиблих і поранених», – додав Дмитро Лубінець.

Він додав, що останніми днями родичі полонених «азовців» цілодобово дзвонять на гарячу лінію Червоного Хреста.

Омбудсмен зазначив, що під час неофіційного спілкування представники МКЧХ запевняють, що «роблять усе, щоб надати родичам інформацію».

Водночас Дмитро Лубінець відмовився відповісти на запитання ведучих стосовно того, чи відомо про місце перебування командира «азовців» Дениса Прокопенка і командира 36 окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ Сергія Волинського (Волини), аби «не завадити обміну».

Як повідомляв Львівський портал, росіяни звинуватили ЗСУ в обстрілі виправної колонії в Оленівці, що на окупованій Донеччині, у ніч на 29 липня. За даними бойовиків, від удару загинули 53 українські військовополонені, ще 75 поранені. Серед жертв були бійці полку «Азов».

Потім у генпрокуратурі заявили, щр у трагедії в Оленівці загинули близько 40 українських військовополонених, ще 140 поранені.

У Генштабі ЗСУ такі закиди рф відразу назвали брехнею і провокацією. Таким чином росіяни намагаються приховати тортури над полоненими і розстріли, які вони здійснюють на тимчасово окупованих територіях України.

Про те, що росіяни перевели полонених азовців до окремої будівлі, а потім обстріляли її, говорив і засновник, колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький. Також він анонсував «полювання» на винуватців цього злочину.

СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову у якій окупант розповідає, що саме російські війська винні у трагедії в Оленівці. Таким чином навіть бойовики так званої «ДНР» не вірять у брехню російської пропаганди про те, що «обстріл» виправної установи в Оленівці здійснила Україна.

За даними української розвідки, наказ про атаку колонії надав особисто власник приватної військової компанії «Вагнера». Бійці ПВК обстріляли приміщення у якому знаходилися полонені українці, зокрема й бійці полку «Азов».

Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

Після трагедії росія не допустила Червоний Хрест до місця злочину в Оленівці.

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