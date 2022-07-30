«Азов» офіційно відреагував на вбивства військовополонених в Оленівці

Полк «Азов» записав відеозвернення щодо масового вбивства полонених захисників «Азовсталі». Бійці пообіцяли знайти усіх причетних. Про це повідомили у пресслужбі окремого загону спеціального призначення.

Так, виконуючий обов’язки командира полку «Азов», майор Микита Надточій заявив, що вони з’ясують імена всіх причетних до масового вбивства полонених українських військових, серед яких були й «азовці».

«Росія думає, що вбила «Азов», стратила. Але «Азов» тепер – вся країна. Кожен українець буде мститися за кожного нашого замученого та загиблого побратима», – сказав він.

Також тимчасовий командир «Азову» додав, що вони вже мають інформацію, однак не можуть її наразі озвучувати. Надточій наголосив, що і організатори, і виконавці воєнного злочину будуть покарані. Україна забезпечить справедливе покарання для винних, де б вони не знаходилися: на окупованих територіях України, в Росії чи третіх країнах.

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Нагадаємо, бійці РФ здійснили артилерійський обстріл по виправній колонії в Оленівці. В установі утримують зокрема й полонених українців.

Росія намагається звинуватити в атаці українських військових та звинуватити їх у вчиненні «воєнного злочину». За їхніми словами, територію установи обстріляли з реактивної артилерійської системи HIMARS.

В Американському Інституті вивчення війни заявили, що пошкодження від пожежі не притаманні принципу роботи HIMARS, як про це зазначає російська пропаганда.

За даними українських прокурорів, унаслідок російського обстрілу виправної колонії в Оленвці, де утримували зокрема бійців «Азову», загинули близько 40 українців. Є поранені.

Російські окупанти оприлюднили список поранених та загиблих внаслідок удару в Оленівці на Донеччині, однак наразі «Азов» перевіряє цю інформацію.

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного червоного хреста та Моніторингової місії ООН з закликом надати йому можливість відвідати Оленівську колонію та поранених полонених захисників України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні Сили України, Служба безпеки, Головне управління розвідки та уповноважений Верховної Ради України звернулися до Червоного Хреста, як до гаранта безпеки військовополонених з маріупольської «Азовсталі».

Президент звернувся до світу, особливо до США, з закликом визнати Росію державою – спонсором тероризму.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель назвав вбивство українських військовополонених у колонії в Оленівці на Донеччині «нелюдським, варварським актом».

СБУ оприлюднила перехоплену телефонну розмову у якій окупант розповідає, що саме російські війська винні у трагедії в Оленівці. Таким чином навіть бойовики так званої «ДНР» не вірять у брехню російської пропаганди про те, що «обстріл» виправної установи в Оленівці здійснила Україна.

За даними української розвідки, наказ про атаку колонії надав особисто власник приватної військової компанії «Вагнера». Бійці ПВК обстріляли приміщення у якому знаходилися полонені українці, зокрема й бійці полку «Азов».

Головна мета теракту – приховування фактів тотального розкрадання коштів, виділених на утримання українських військовополонених.

У ГУР зазначили, що організація та здійснення теракту, ймовірно, не були узгоджені з керівництвом Міністерства оборони РФ.

Засновник і колишній командир полку «Азов» Андрій Білецький наголосив, що кожен, хто причетний до цього, буде покараний.

Дружина командира полку «Азов» Дениса Прокопенка – Катерина – закликала світ визнати Росію країною-спонсоркою тероризму. Жінка наголосила, що міжнародні організації, ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста запевняли, що українським військовополоненим нічого не загрожуватиме.

Окрім того, посольство РФ у Великій Британії поширило відео, у якому йдеться про те, що українські військовополонені полку «Азов» «заслуговують на страту».

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що це є черговим доказом того, що Росія – терорист.