ОПЗЖ оскаржуватиме рішення про заборону у Верховному суді

«Опозиційна платформа – За життя» звернулася до Верховного суду, щоб оскаржити рішення про заборону діяльності на території України. Про це повідомила представниця парламенту в Конституційному Суді Ольга Совгиря.
Так, ОПЗЖ та ще кілька проросійських партій вирішили оскаржити рішення про заборону діяльності в Україні. Справу упродовж місяця розгляне Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду. Рішення Касаційного адмінсуду буде остаточним і подальшому оскарженню не підлягатиме.
«Ми налаштовані оптимістично, розраховуємо на чесне та прозоре правосуддя і, безумовно, інформуватимемо суспільство про результати розгляду апеляційної скарги», – зазначив міністр юстиції Денис Малюська.
Як повідомляє рух Чесно, також оскаржують заборону «Соціалісти» та «Союз лівих сил».
Нагадаємо, що раніше суд уже заборонив 15 проросійських партій, серед яких, зокрема, й такі відомі політичні сили як «Опозиційна платформа — За життя», «Опозиційний блок», Партія Шарія, «Наші» та Соціалістична партія України.
Згодом Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Робітничу партію України (марксистсько-ленінська), яку Мін’юст вважає проросійською.
Загалом в Україні заборонили:
- «Опоблок»;
- «Соціалісти»;
- «Наші»;
- «Держава»;
- «Блок Володимира Сальда»;
- партію «Справедливості та розвитку»;
- «Соціалістична партія України»;
- «Ліва опозиція»;
- «Партія Шарія»;
- «Опозиційна платформа — За життя»;
- «Союз лівих сил»;
- «Прогресивна соціалістична партія»;
- «Щаслива Україна»;
- Робітничу партію України.
Зауважимо, засновника ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння у діяльності терористичної організації.
Крім того, правоохоронці розслідують незаконне набуття майна Медведчука, Тараса Козака та їхніх родичів. Останніх підозрюють у незаконному видобутку піску на двох кар’єрах на Львівщині. У межах кримінального провадження вже також встигли арештувати рахунки підприємств, на яких було понад 40 млн грн.
У політика і його дружини Оксани Марченко вже арештували 154 об’єкти майна, яхту Royal Romance за 200 мільйонів доларів, три квартири і дачу на Закарпатті.
За кілька днів після вторгнення росії в Україну з’ясувалось, що Медведчук утік. 12 квітня його спіймала СБУ під час спроби таємно виїхати з країни. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.
9 червня Личаківський районний суд Львова продовжив термін запобіжного заходу політику.
Також раніше Львівський портал повідомляв, що у Медведчука арештували золотий вагон та 279 картини.
23 червня у Львові розпочали закрите засідання справи про держзраду Віктора Медведчука. Підозрюваний бере участь за допомогою відеозв’язку.
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Анастасія Диняк