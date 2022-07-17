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ОПЗЖ оскаржуватиме рішення про заборону у Верховному суді

Анастасія Диняк

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«Опозиційна платформа – За життя» звернулася до Верховного суду, щоб оскаржити рішення про заборону діяльності на території України. Про це повідомила представниця парламенту в Конституційному Суді Ольга Совгиря.

Так, ОПЗЖ та ще кілька проросійських партій вирішили оскаржити рішення про заборону діяльності в Україні. Справу упродовж місяця розгляне Касаційний адмінсуд у складі Верховного суду. Рішення Касаційного адмінсуду буде остаточним і подальшому оскарженню не підлягатиме.

«Ми налаштовані оптимістично, розраховуємо на чесне та прозоре правосуддя і, безумовно, інформуватимемо суспільство про результати розгляду апеляційної скарги», – зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

Як повідомляє рух Чесно, також оскаржують заборону «Соціалісти» та «Союз лівих сил».

Нагадаємо, що раніше суд уже заборонив 15 проросійських партій, серед яких, зокрема, й такі відомі політичні сили як «Опозиційна платформа — За життя», «Опозиційний блок», Партія Шарія, «Наші» та Соціалістична партія України.

Згодом  Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Робітничу партію України (марксистсько-ленінська), яку Мін’юст вважає проросійською.

Загалом в Україні заборонили:

  • «Опоблок»;
  • «Соціалісти»;
  • «Наші»;
  • «Держава»;
  • «Блок Володимира Сальда»;
  • партію «Справедливості та розвитку»;
  • «Соціалістична партія України»;
  • «Ліва опозиція»;
  • «Партія Шарія»;
  • «Опозиційна платформа — За життя»;
  • «Союз лівих сил»;
  • «Прогресивна соціалістична партія»;
  • «Щаслива Україна»;
  • Робітничу партію України.

Зауважимо, засновника ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння у діяльності терористичної організації.

Крім того, правоохоронці розслідують незаконне набуття майна Медведчука, Тараса Козака та їхніх родичів. Останніх підозрюють у незаконному видобутку піску на двох кар’єрах на Львівщині. У межах кримінального провадження вже також встигли арештувати рахунки підприємств, на яких було понад 40 млн грн.

У політика і його дружини Оксани Марченко вже арештували 154 об’єкти майна, яхту Royal Romance за 200 мільйонів доларів, три квартири і дачу на Закарпатті.

За кілька днів після вторгнення росії в Україну з’ясувалось, що Медведчук утік. 12 квітня його спіймала СБУ під час спроби таємно виїхати з країни. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.

9 червня Личаківський районний суд Львова продовжив термін запобіжного заходу політику.

Також раніше Львівський портал повідомляв, що у Медведчука арештували золотий вагон та 279 картини.

23 червня у Львові розпочали закрите засідання справи про держзраду Віктора Медведчука. Підозрюваний бере участь за допомогою відеозв’язку.

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