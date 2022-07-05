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Львівський суд заборонив Комуністичну партію України

Ольга Денисяка

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5 липня Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив Комуністичну партію України. Про це йдеться у Facebook суду.

Суд задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонив діяльність Комуністичної партії України; майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.

Зазначимо, що раніше в Україні заборонили вже 10 проросійських партій.

Наразі серед заборонених партій є «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Наші», «Держава», «Блок Володимира Сальдо», Партія справедливості та розвитку, Соціалістична партія України, «Ліва опозиція», Партія Шарія, партія «Опозиційна платформа – За життя».

Раніше Львівський портал повідомляв, що Рада нацбезпеки та оборони на час воєнного стану вирішила призупинити в Україні будь-яку діяльність партій, які мають зв’язки з росією.

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