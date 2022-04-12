Медведчука спіймали

Президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ і кума Путіна Віктора Медведчука. Про це президент повідомив у Facebook.

В Службі Безпеки України теж опублікували фото Медведчука та прокоментували затримання. Також в СБУ звернулись до всіх зрадників та колаборантів і заявили, що у їх злочинів «немає жодного строку давності» і їх знайдуть, де б вони не намагались сховатись.

«Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти! Проросійські запроданці та агенти спецслужб рф, запам’ятайте – у ваших злочинів немає жодного строку давності. Та схованок, де б ми вас не знайшли!», – йдеться у повідомленні СБУ.

Як повідомляв Львівський портал, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, який також є кумом володимира путіна, підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Торік у травні суд відправив Медведчука під домашній арешт до середини липня. Згодом запобіжний захід продовжили. За кілька днів після вторгнення росії в Україну з’ясувалось, що він утік. Так само зробила і його дружина Оксана Марченко, яка, знаючи наперед про напад рф на Україну, втекла через територію білорусі.

Нещодавно суд заочно заарештував втікача Медведчука.

Львівський портал писав про розкішний палац Медведчука, який той будував на Київщині попри санкції, введені РНБО проти нього та Оксани Марченко. У величезному маєтку було 114 приміщень, в тому числі й власна церква, шубосховище, склад для картин та інших цінностей. Детальніше читайте за цим посиланням.

Нещодавно журналісти знайшли золотий вагон Медведчука, який йому подарувала, за попередніми даними, його дружина на уродини. Про намір націоналізувати цей вагон вже заявили в Укрзалізниці.

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