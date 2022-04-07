У дружини Медведчука арештували три квартири і дачу на Закарпатті

На активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина Віктора Медведчука, наклали арешт. У власність держави перейдуть три квартири, два майнові комплекси, також арештувати хочуть транспортні засоби і понад 300 картин відомих художників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Нацполіція України.

Йдеться про кримінальну справу, у якій фігурують посадові особи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина нардепа Віктора Медведчука Оксана Марченко. Досудове розслідування ведуть за ст.364 ККУ – зловживання владою чи службовим становищем посадових осіб під час виділення та користування земельними ділянками.

У межах слідства суд наклав арешт на активи цього товариства: три квартири і два майнові комплекси. Все це майно найближчим часом передадуть в управління агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

6 квітня поліцейські провели санкціоновані судом обшуки за місцем розташування нерухомості, що зареєстрована на вищезазначене товариство, зокрема і на дачі Медведчука «Ведмежа дубрава». Журналісти «Схем» вже розповідали, що вона знаходиться у Закарпатті поблизу смт Жденієво.

Там правоохоронці вилучили снігоходи, квадроцикли, елітні автомобілі та понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк). Слідчі вже готують клопотання щодо накладення арешту і на це майно дружини кума путіна.

«Надалі арештовані активи будуть передані в управління АРМА. Кошти, отримані від реалізації арештованих активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої ворогом інфраструктури», – кажуть у Нацполіції.

Нагадаємо, що самого нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, який також є кумом володимира путіна, підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Торік у травні суд відправив Медведчука під домашній арешт до середини липня. Згодом запобіжний захід продовжили. За кілька днів після вторгнення росії в Україну з’ясувалось, що він утік. Де саме перебуває одіозний нардеп, достеменно не відомо, втім радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко припускав, що той втік у росію. Так само зробила і його дружина Оксана Марченко, яка, знаючи наперед про напад рф на Україну, втекла через територію білорусі.

Нещодавно суд заочно заарештував втікача Медведчука.

Львівський портал писав про розкішний палац Медведчука, який той будував на Київщині попри санкції, введені РНБО проти нього та Оксани Марченко. У величезному маєтку було 114 приміщень, в тому числі й власна церква, шубосховище, склад для картин та інших цінностей. Детальніше читайте за цим посиланням.

Нещодавно журналісти знайшли золотий вагон Медведчука, який йому подарувала, за попередніми даними, його дружина на уродини. Про намір націоналізувати цей вагон вже заявили в Укрзалізниці.

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