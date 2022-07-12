Львівський суд заборонив ще одну проросійську партію

12 липня Восьмий апеляційний суд Львова заборонив Робітничу партію України (марксистсько-ленінська), яку Мін’юст вважає проросійською. Це вже 16-та заборонена партія. Про це йдеться у Facebook суду.

Майно Робітничої партії та всіх її осередків, згідно з рішенням суду, буде передане державі. Але саме рішення ще може бути оскаржене у Верховному Суді.

Як повідомляє рух Чесно, розгляд цієї справи відбувся з третьої спроби. Спершу відповідне засідання мало відбутися 23 червня, але його перенесли на 5 липня. Але і тоді розгляд провадження перенесли — тепер уже на 12 липня.

З 2015 року керівництво партії намагалося внести зміни до статуту політсили й прибрати марксистсько-ленінські формулювання. Але Мін’юст повернув документи на доопрацювання і таким чином, доки не були погоджені виправлення, діяльність партії була заблокована.

Засновник та керівник «Робітничої партії України (Маркситсько-Ленінської)» Олександр Бондарчук пояснював це так:

«Это все тянется еще с 2015 года, когда с декомунизацией нужно было внести изменения в устав и программу, убрать там все левые и Марксистско-Ленинские направленности. Мы подавали несколько раз в Минюст эти изменения тогда, но их постоянно возвращали на доработку. Вот такие бюрократические рогатки. В итоге мы плюнули на это дело и изменений так и не внесли. Вот поэтому сейчас и будут запрещать партию».

Довідка:

Робітнича партія України була заснована у квітні 2012 року.

У 2015 році проти очільника цього політичного проєкту Олександра Бондарчука порушили кримінальну справу. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України через публікацію у газеті «Робочий клас» де він був головним редактором. Бондарчук був заарештований і певний час перебував у СІЗО.

Загалом з 2012 року по 2015 рік попри те, що була низка виборів — президентські, парламентські і місцеві — партія жодного разу не брала в них участь. Це, своєю чергою, може свідчити про те, що вона могла виконувати суто технічну роль.

Нагадаємо, що раніше суд уже заборонив 15 проросійських партій, серед яких, зокрема, й такі відомі політичні сили як «Опозиційна платформа — За життя», «Опозиційний блок», Партія Шарія, «Наші» та Соціалістична партія України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.