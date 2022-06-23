У Львові розпочали розгляд справи Медведчука у закритому режимі

У Львові розпочали закрите засідання справи про держзраду Віктора Медведчука. Підозрюваний бере участь за допомогою відеозв’язку. Про це пише Суспільне.

Так, підготовче засідання відбувається у Личаківському районному суді Львова. Усі стадії засідання відбудуться у закритому режимі.

Сам обвинувачений знаходиться наразі під вартою у ізоляторі СБУ в Києві. У судових засіданнях він братиме участь в онлайн-форматі з приміщення Київського апеляційного суду.

Зауважимо, йому загрожує до 15 років за ґратами.

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння у діяльності терористичної організації.

Крім того, правоохоронці розслідують незаконне набуття майна Медведчука, Тараса Козака та їхніх родичів. Останніх підозрюють у незаконному видобутку піску на двох кар’єрах на Львівщині. У межах кримінального провадження вже також встигли арештувати рахунки підприємств, на яких було понад 40 млн грн.

У політика і його дружини Оксани Марченко вже арештували 154 об’єкти майна, яхту Royal Romance за 200 мільйонів доларів, три квартири і дачу на Закарпатті.

За кілька днів після вторгнення росії в Україну з’ясувалось, що Медведчук утік. 12 квітня його спіймала СБУ під час спроби таємно виїхати з країни. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.

9 червня Личаківський районний суд Львова продовжив термін запобіжного заходу політику.

Також раніше Львівський портал повідомляв, що у Медведчука арештували золотий вагон та 279 картини.