Львівський суд продовжив арешт Медведчука

Личаківський районний суд Львова продовжив термін запобіжного заходу голові політради партії «Опозиційна платформи-За життя» і народному депутату Віктору Медведчуку, якого під час спроби втекти з України затримала СБУ. Відповідна ухвала суду була прийнята ще 9 червня, однак оприлюднили її лише після відкриття судового реєстру, пише Zaxid.Net.

Слідчий суддя Личаківського районного суду Сергій Гирич задовольнив клопотання прокурора, який просив продовжити термін тримання під вартою Віктора Медведчука до 9 серпня, оскільки слідство над ним вимагає більше часу. Адвокати нардепа оскаржують цю ухвалу в апеляційному суді.

Водночас, Личаківський районний суд починає підготовче засідання справи Віктора Медведчука вже у четвер, 23 червня.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Медведчука арештували золотий вагон та 279 картини.

Нагадаємо, Віктора Медведчука підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння у діяльності терористичної організації.

Крім того, правоохоронці розслідують незаконне набуття майна Медведчука, Тараса Козака та їхніх родичів. Останніх підозрюють у незаконному видобутку піску на двох кар’єрах на Львівщині. У межах кримінального провадження вже також встигли арештувати рахунки підприємств, на яких було понад 40 млн грн.

У політика і його дружини Оксани Марченко вже арештували 154 об’єкти майна, яхту Royal Romance за 200 мільйонів доларів, три квартири і дачу на Закарпатті.

За кілька днів після вторгнення росії в Україну з’ясувалось, що Медведчук утік. 12 квітня його спіймала СБУ під час спроби таємно виїхати з країни. Одіозного політика під керівництвом ФСБ мали вивезти в Москву. 48 днів Медведчук переховувався у приватному будинку на Київщині.