Арештовану яхту Медведчука за 200 млн дол. передадуть у розпорядження державі

Суд передав арештовану яхту Royal Romance Віктора Медведчука в розпорядження Національному агентству з розшуку і управління активами. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Наразі яхта Royal Romance варістю близько 200 млн дол. США, на яку судом раніше накладено арешт, перебуває у порту міста Рієка в Республіці Хорватії.

В офісі генпрокурора заявили, що яхту передадуть Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Як повідомляв Львівський портал, нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, який також є кумом володимира путіна, підозрюють в низці злочинів, зокрема йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.

Торік у травні суд відправив Медведчука під домашній арешт до середини липня. Згодом запобіжний захід продовжили. За кілька днів після вторгнення росії в Україну з’ясувалось, що він утік. Де саме перебуває одіозний нардеп, достеменно не відомо, втім радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко припускав, що той втік у росію. Так само зробила і його дружина Оксана Марченко, яка, знаючи наперед про напад рф на Україну, втекла через територію білорусі.

Нещодавно суд заочно заарештував втікача Медведчука.

Львівський портал писав про розкішний палац Медведчука, який той будував на Київщині попри санкції, введені РНБО проти нього та Оксани Марченко. У величезному маєтку було 114 приміщень, в тому числі й власна церква, шубосховище, склад для картин та інших цінностей. Детальніше читайте за цим посиланням.

Нещодавно журналісти знайшли золотий вагон Медведчука, який йому подарувала, за попередніми даними, його дружина на уродини. Про намір націоналізувати цей вагон вже заявили в Укрзалізниці.

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