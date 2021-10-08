Медведчуку оголосили нову підозру – про держзраду та сприяння тероризму

За матеріалами Служби безпеки України народному депутату з ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголошено нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації, повідомляє Служба безпеки України.

За версією слідства, мова йде про дії, спрямовані на підрив енергетичної незалежності України. Зокрема, після того як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож було вирішено купувати вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР. Однак РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність.

«За посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю «віялових» відключень електроенергії в нашій країні», – йдеться у повідомленні СБУ.

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Згодом за сприяння Медведчука з метою повернення України до орбіти впливу РФ було організовано незаконні схеми для постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

«Це питання державної зради. І того, як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами «схеми». Моє чітке переконання – ці люди мають понести заслужене і законне покарання за ту шкоду, яку вони завдали державі. Тому що їхні дії – це підрив енергетичної незалежності України», – заявив на брифінгу глава СБУ Іван Баканов.

Голова СБУ та Генпрокурор також оприлюднили низку аудіозаписів, які підтверджують існування «вугільної схеми» та зацікавленість у ній влади РФ. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук, котрий, зокрема, спілкується щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України.

«За посередництва наближеної до Медведчука особи (бізнесмена С.Кузяри) на окупованій території було обрано 2 фактично не працюючі вугільні підприємства. Їхніми керівниками призначено представників «Л/ДНР», їм відкрито банківські рахунки та укладено з ними договори на постачання вугілля», – йдеться у повідомленні СБУ.

Ці питання узгоджувалися, у тому числі з ватажками бойовиків. За час функціонування цієї схеми, за даними правоохоронців, проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн гривень.

«Слідство володіє серйозним масивом доказів, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Ми знаємо про передачу готівки до «Л/ДНР» і перерахування коштів підприємствам з окупованих територій. Більше того, ми бачимо, що ті плани, які обговорюють фігуранти (зміна керівників підприємств, відкриття банківських відділень тощо), згодом були реалізовані», – підкреслив Іван Баканов.

Він наголосив, що слідство триває, опрацьовується питання оголошення підозри іншим особам.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Офіс генпрокурора завершив розслідування стосовно народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака, які підозрюються в державній зраді.

11 травня генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що підписала підозру в держзраді куму Путіна голові політради партії «Опозиційної платформи – За життя» Віктору Медведчуку, а також нардепу ОПЗЖ, уродженцю Львова Тарасу Козаку.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт до середини липня. Згодом запобіжний захід продовжили до 7 вересня.

Де перебуває Тарас Козак, наразі невідомо. Суд дав дозвіл на затримання Козака і його оголосили в розшук.

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