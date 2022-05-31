Грибовицьке сміттєзвалище «законсервували» вже на 75%

На Грибовицькому сміттєзвалищі триває технічна рекультивація. Підрядник, консорціум компаній J/V GOKSIN INSAAT – HAYAT GROUP, «законсервував» уже 75% полігону. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Консорціум компаній J/V GOKSIN INSAAT – HAYAT GROUP ще у серпні 2021 року почав активну роботу на звалищі у Грибовичах. Підрядник почав укріплювати купол полігону, аби унеможливити в майбутньому рух чи обвали сміттєвих мас, встановлювати системи збору біогазу та фільтратів.

Тоді ж саме тіло Грибовицького звалища стали вкривати дренажним шаром (геокомпозитом) та ізоляційним шаром (геомембраною). Це дозволить «законсервувати» полігон. Завдяки покриттю такими мембранами у сміттєзвалище не потраплятимуть дощі та інші рідини, як наслідок – зменшиться утворення фільтрату.

«Консервація» Грибовицького сміттєзвалища станом на серпень 2021 року, фото – ЛМР

Завершити покриття Грибовицького сміттєзвалища шарами мембран планували влітку 2022 року. Зараз же у мерії кажуть, що роботи на цьому етапі виконані на 75%.

Так, станом на 31 травня на звалищі у Грибовичах уже виконали:

Перепрофілювання відходів на території полігону – 96%

Укладання мінерального ґрунту на перепрофільовані відходи – 65%

Укладання мінерального ґрунту на шар геотекстилю – 14%

Монтаж дренажного композитного шару – 62%

Монтаж гладкого типу геомембранного шару – 98%

Монтаж текстурованого типу геомембранного шару 38%

Монтаж геотекстильного шару – 52%

Монтаж трубопроводів для системи рециркуляції фільтрату – 84%

Монтаж трубопроводів для системи збору та дренажу фільтрату – 71%

Рекультивація існуючого фільтраційного озера №: 1 – 99%

Рекультивація існуючого фільтраційного озера №: 2 – 99%

Розкопки для дренажних каналів – 45%

Будівництво лагуни для зберігання фільтрату №6 – 98 %.

Стан сміттєзвалища наприкінці травня 2022 року, фото – ЛМР

Після того, як тіло полігону вкриють шарами мембран, має бути ще шар спеціального геотекстилю, який накриють шаром ґрунту і висадять кущі та дерева. Все це дасть можливість забезпечити геотехнічну стабільність на поверхні схилу.

Загалом весь процес рекультивації Грибовицького сміттєзвалища складається із таких процесів: підготовчі роботи, очистка озер з інфільтратами, дегазація тіла полігону і сама рекультивація (технічна і біологічна). За даними директора ЛКП «Зелене місто» Тараса Калужного, станом на серпень 2021 року рекультивацію виконали на 35-40%.

Перші роботи з дегазації Грибовицького сміттєзвалища стартували ще на початку 2020 року. Цим процесом займається ТОВ «Кліар Енерджі» – компанія, яка виграла в інвестиційному конкурсі. Серед її інвестиційних зобов’язань – виплата по 1 млн грн Грибовицькій та Малехівській селищним радам.

Для того, щоб вивільнити тіло полігону від біогазу, ТОВ «Кліар Енерджі» лише нещодавно запустило на території сміттєзвалища спеціальну когенераційну установку. З її допомогою компанія не лише добуватиме біогаз, а й перероблятиме його в електроенергію, буде продавати. Водночас у мерії встановили, що від такої комерційної діяльності підприємства до бюджету Львова має надходити не менше 10% його річного доходу.

За офіційними даними Інституту біохімії і горючих копалин, на Грибовицькому сміттєзвалищі знаходиться 700 мільйонів кубометрів біогазу. Його можна було б переробляти та подавати населенню.

Передісторія: на рекультивацію Грибовицького звалища та будівництво сміттєпереробного комплексу на Пластовій Львівська міська рада отримала 35 млн євро кредиту від ЄБРР.

На тендер щодо рекультивації Грибовицького звалища подалися чотири компанії. Втім результатів досі немає. Для того, щоб рекультивувати полігон у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років, тобто до кінця 2023 року. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод. Дотепер його фактично так і не почали зводити, а мер також щоразу називає нову дату, коли цей комплекс почнуть будувати.

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