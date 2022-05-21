21 травня на Грибовицькому сміттєзвалищі запустили біогазову електростанцію. Вона викачуватиме газ і перетворюватиме його на електроенергію. Про це у Facebook повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Очільник ОВА запевняє, що станція генеруватиме 2,6 млн кВт/год електроенергії на рік та забезпечить нею близько 735 домогосподарств. Крім того, електростанція зменшить ризик займань на полігоні та покращить екологічну ситуацію.

«Біогазова електростанція також допоможе покращити екологічну ситуацію та зменшити полігон твердих побутових відходів в об‘ємах, оскільки з пустот викачуватимуть метан та інші газоподібні елементи. Тепер ризик займань та пожеж на цьому полігоні, які вже траплялися у минулому, зменшився», – заявив Максим Козицький.

У Львівській міськраді розповіли, як працюватиме електростанція. Так, у мерії пояснюють, що збір біогазу роблять за допомогою свердловин, які рівномірно розташовані по тілу полігона, та системи збору поверхневих газів. Наразі на цьому полігоні пробурено 29 вертикальних та 4 горизонтальних свердловини. Свердловини розташовуються вертикально на глибину 12,5 метрів. Від кожної свердловини йде трубопровід (шлейф) до газозбірного пункту. Від газозбірних пунктів за допомогою трубопроводів (магістраль) біогаз транспортуєтеся до електрогенераторної установки (ЕГУ). Газ спалюється в двигуні, який обертає електричний генератор. Утворена електроенергія передається в мережу за допомогою комплектної трансформаторної підстанції.

Також у мерії зауважили, що звалищний газ формується під час анаеробного (без доступу повітря) розкладу органічних решток відходів (залишки їжі, листя, гілки й т.д.). Технологія дегазації на звалищах не тільки знижує викиди метану, а й знижує пов’язані з цим викиди летючих органічних сполук (ЛОС) та інших забруднювачів повітря, усуває неприємні запахи .

Біогазова електростанція побудована в межах спільного проєкту НАК «Нафтогаз України» та Clear Energy – компанія, яка виграла в інвестиційному конкурсі.

«Завдяки побудованій тут біогазовій електростанції, 38 гектарів сміттєвого полігону, який викидає мільйони кубометрів шкідливого звалищного газу, стануть джерелом енергії для навколишніх домогосподарств. За нашими підрахунками, завдяки цьому об’єкту в атмосферу не потрапить понад 2 мільйони м куб. метану, який в 30 разів сильніше шкодить клімату, ніж вуглекислий газ», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Зауважимо, що станція для добування біогазу зі сміттєзвалища мала повноцінно запрацювати до кінця 2021 року. До початку дегазації Грибовицького сміттєзвалища ТОВ «Кліар Енерджі» повинна була ще виконати інвестиційні зобов’язання, серед яких – виплата по 1 млн грн Грибовицькій та Малехівській селищним радам. За офіційними даними Інституту біохімії і горючих копалин, на Грибовицькому сміттєзвалищі знаходиться 700 мільйонів кубометрів біогазу.

Як писав Львівський портал, на рекультивацію Грибовицького звалища та будівництво сміттєпереробного комплексу на Пластовій Львівська міська рада отримала 35 млн євро кредиту від ЄБРР. На тендер щодо рекультивації (біологічної) Грибовицького звалища подалися чотири компанії.

Міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать до кінця 2023 року. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод. Дотепер його фактично так і не почали зводити, а мер також щоразу називає нову дату, коли цей комплекс почнуть будувати.

У 2020 році Держекоінспекція через суд домоглася, аби ЛКП «Збиранка», яке раніше утримувало Грибовицьке сміттєзвалище, сплатило більше 2 млн грн штрафу за забруднення землі, яке зафіксували ще у 2016 році.

Навесні 2020-го міськрада Львова заявляла, що вже успішно очищає територію Грибовицького звалища від інфільтратів, а відтак – полігон більше не забруднює навколишні землі і повітря.

Проте тоді Держекоінспекція також стверджувала протилежне: результати досліджень, проведених протягом І півріччя 2020 року, показали, що сміттєзвалище продовжує забруднювати землі. Перевищення зафіксували за такими показниками: нітрати, хлориди, марганець, свинець, залізо, нафтопродукти, кадмій, цинк.

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