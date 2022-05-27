ОСТАННІ НОВИНИ

УПЦ МП заявила про незгоду з Кирилом і повну незалежність

Ольга Денисяка

|

Українська православна церква московського патріархату заявила про повну самостійність і незалежність. Про це йдеться у постанові УПЦ.

27 травня УПЦ МП зібрала Собор у Києві щодо питань церковного життя, які виникли після початку повномасштабної війни рф проти України.

Собор заявив, що засуджує війну як порушення Божої заповіді «Не вбивай!» (Вих.20:13), звертається до влади України та росії з проханням продовжувати переговорний процес, а також виразив незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.

«Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви», – йдеться в повідомленні.

Окремо обговорювалось питання об’єднання православних церков. Синод повторив позицію УПЦ, яка не визнає канонічність Православної церкви України із предстоятелем митрополитом Онуфрієм. По суті УПЦ МП відкинула ідею об’єднання на базі визнаної Вселенським патріархом ПЦУ.

Як йдеться в постанові, для того, щоб діалог відбувся, представникам ПЦУ необхідно:

  • припинити силові захоплення храмів та примусові переводи парафій Української Православної Церкви.
  • усвідомити, що їхній канонічний статус, як він зафіксований у «Статуті Православної Церкви України», є фактично неавтокефальним і значно поступається свободам і можливостям у реалізації церковної діяльності, які передбачені Статутом про управління Української Православної Церкви.
  • вирішити питання канонічності ієрархії ПЦУ, адже для Української Православної Церкви, як і для більшості Помісних Православних Церков, є цілком очевидним, що для визнання канонічності ієрархії ПЦУ необхідне відновлення апостольської спадкоємності її єпископів.

Як повідомляв Львівський портал, незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну священники УПЦ МП виступили з ініціативою виходу із московського патріархату через те, що глава Російської православної церкви Кіріл потурає путіну і війні. Таку позицію духовенства підтримав Митрополит Епіфаній і закликав переходити до Православної церкви України.

Вже дві громади УПЦ МП у Львові та Червонограді вирішили перейти до Православної церкви України. Нещодавно до них долучилась ще одна громада московського патріархату на Львівщині. Монастир у Львові, що відхрестився від московського патріархату, вже офіційно перейшов до ПЦУ

Додамо, що через повномасштабну війну, яку почала росія, в Україні суттєво змінилася думка щодо церкви московського патріархату. Станом на початок квітня половина українців вважала, що їх таки потрібно заборонити.

Першим в Україні заборонити церкву московського патріархату вирішив Конотоп (Сумська область). Відповідне розпорядження на початку травня видав мер міста. Після нього таке рішення, щоправда, лише на час війни, прийняли Бровари, що на Київщині.

Першим на Львівщині заборону на діяльність московського патріархату нещодавно ввів Борислав.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів