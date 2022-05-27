УПЦ МП заявила про незгоду з Кирилом і повну незалежність

Українська православна церква московського патріархату заявила про повну самостійність і незалежність. Про це йдеться у постанові УПЦ.

27 травня УПЦ МП зібрала Собор у Києві щодо питань церковного життя, які виникли після початку повномасштабної війни рф проти України.

Собор заявив, що засуджує війну як порушення Божої заповіді «Не вбивай!» (Вих.20:13), звертається до влади України та росії з проханням продовжувати переговорний процес, а також виразив незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні.

«Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність Української Православної Церкви», – йдеться в повідомленні.

Окремо обговорювалось питання об’єднання православних церков. Синод повторив позицію УПЦ, яка не визнає канонічність Православної церкви України із предстоятелем митрополитом Онуфрієм. По суті УПЦ МП відкинула ідею об’єднання на базі визнаної Вселенським патріархом ПЦУ.

Як йдеться в постанові, для того, щоб діалог відбувся, представникам ПЦУ необхідно:

припинити силові захоплення храмів та примусові переводи парафій Української Православної Церкви.

усвідомити, що їхній канонічний статус, як він зафіксований у «Статуті Православної Церкви України», є фактично неавтокефальним і значно поступається свободам і можливостям у реалізації церковної діяльності, які передбачені Статутом про управління Української Православної Церкви.

вирішити питання канонічності ієрархії ПЦУ, адже для Української Православної Церкви, як і для більшості Помісних Православних Церков, є цілком очевидним, що для визнання канонічності ієрархії ПЦУ необхідне відновлення апостольської спадкоємності її єпископів.

Як повідомляв Львівський портал, незабаром після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну священники УПЦ МП виступили з ініціативою виходу із московського патріархату через те, що глава Російської православної церкви Кіріл потурає путіну і війні. Таку позицію духовенства підтримав Митрополит Епіфаній і закликав переходити до Православної церкви України.

Вже дві громади УПЦ МП у Львові та Червонограді вирішили перейти до Православної церкви України. Нещодавно до них долучилась ще одна громада московського патріархату на Львівщині. Монастир у Львові, що відхрестився від московського патріархату, вже офіційно перейшов до ПЦУ

Додамо, що через повномасштабну війну, яку почала росія, в Україні суттєво змінилася думка щодо церкви московського патріархату. Станом на початок квітня половина українців вважала, що їх таки потрібно заборонити.

Першим в Україні заборонити церкву московського патріархату вирішив Конотоп (Сумська область). Відповідне розпорядження на початку травня видав мер міста. Після нього таке рішення, щоправда, лише на час війни, прийняли Бровари, що на Київщині.

Першим на Львівщині заборону на діяльність московського патріархату нещодавно ввів Борислав.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.