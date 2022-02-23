У прикордонних районах України вводять додаткові обмеження. Що заборонено

В прикордонних районах, які межують з Росією, Білоруссю, тимчасово окупованою територією України та прилягають до морського узбережжя, вводять тимчасові режимні обмеження. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Перш за все такі заходи запровадили для посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму, запобігання дестабілізації обстановки на держкордоні та іншим правопорушенням.

Тепер у прикордонних районах діють такі обмеженні:

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перебування у прикордонні у нічний час,

вихід будь-яких плавзасобів з пунктів базування,

рух транспорту (окрім військового, силових структур, агро-техніки) дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон.

Також режимні заходи введені щодо перебування іноземців у прикордонній смузі, використання радіостанцій, здійснення польотів легкомоторних та безпілотних летальних апаратів, відео-, кіно-, фотознімання особового складу, об’єктів, будівель, споруд, транспорту та інших об’єктів, що належать Державній прикордонній службі України, та пересування по берегу чи льоду прикордонних водойм.

В Держприкордонслужбі наголошують, що додаткові режимні обмеження вводяться наказами прикордонних загонів та можуть відрізнятися у різних районах та областях. Накази прикордонних загонів можна знайти у розділі сайту «Про відомство/структура» за посиланнями на відповідний прикордонний загін.

президент Володимир Зеленський заявив, що через загрозу з боку Росії підписав указ про призов військовослужбовців запасу. Зауважимо, що у квітні 2021 року Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє призивати резервістів без оголошення окремої мобілізації. Детальніше – тут.

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». Також він доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Увечері 22 лютого Путін сказав, що визнав так звані «республіки» на Донбасі в адміністративних межах Донецької та Луганської областей, тобто разом із територіями, контрольованими українським урядом.

Наразі влада США висловила готовність заборонити будь-які фінансові операції з «Л/ДНР», а також вводить санкції проти двох російських банків, зовнішнього державного боргу Москви й деяких олігархів.

Водночас Німеччина заявила, що сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» буде зупинено. Велика Британія вводить пакет економічних санкцій проти п’яти російських банків та активів деяких олігархів.

Також із відповіддю не забарився Євросоюз. Під його санкції потрапляє 351 член Державної думи, які голосували за звернення до Путіна про визнання ОРДЛО. Також у санкційному списку – 27 осіб і об’єднань, що відіграли роль у підриві територіальної цілісності України.

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