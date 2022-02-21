Путін віддав наказ ввести війська на окуповані території

Президент Росії Володимир Путін в указах про визнання самороголошених «ЛНР» та «ДНР», серед іншого, доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру». Відповідні укази опублікували російські ЗМІ 21 лютого.

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих указах вказується, що з таким проханням до Путіна звернулися ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

«У зв’язку зі зверненнями голови «ЛНР» Міністерству оборони РФ забезпечити до укладення договору, названого в пункті 3 цього указу, забезпечити Збройними силами РФ на території «Л/ДНР» функції із підтримки миру», – йдеться в указах.

У пункті третьому мова йде про підготову і підписання з «Л/ДНР» договору про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу.

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Як передає Радіо-Свобода, жителі окупованого Донецька повідомляють про захід надзвичайно великої колони танків і бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення.

Як повідомили кілька очевидців близько 23:00 год. колона пройшла близько години тому прямо по центру міста, вулиці Університетській, та рухалася протягом години. Люди кажуть, що не бачили такого масштабу «за вісім років».

«На сотій одиниці збилися з рахунку. Ішла з Донецька трасою між Донецьком і Макіївкою, імовірно у бік Ясинуватої. З’їжджали на трасу з центра Донецька», – повідомив житель міста.

«Танки, дуже багато. Та БТРи. І людей везли. Годину техніка їхала», – повідомила інша очевидиця з центру міста.

Після визнання Росією «Л/ДНР» Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову. Також негайно розпочали засідання Ради національної безпеки і оборони.

Що зараз на Донбасі?

З 17 лютого в зоні бойових дій на Донбасі значно збільшилася кількість обстрілів. Бойовики за добу десятки разів порушують режим «тиші» (а 19 лютого була понад сотня порушень), водночас заявляючи про «атаку» з українського боку.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія готує теракти на окупованих територіях Донбасу, жертвами яких мають стати мирні жителі. За його словами, Москва прагне використати це як привід для звинувачення України та введення регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом «миротворців».

Також починаючи з 18 лютого, коли ватажки ОРДЛО почали примусову евакуацію жителів окупованої частини Донбасу до Росії, російські медіа усе частіше поширюють фейки – то про вибухи в Донецьку та Луганську, то про плани України наступати, то про нібито українські снаряди на території РФ. Україна та західні розвідки попереджали, що Росія може використати фейки для повномасштабного вторгнення в Україну.

Своєю чергою США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.