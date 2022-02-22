Байден розповів про перший пакет санкцій проти Росії

Перші санкції Сполучених Штатів проти Росії за визнання так званих «ЛНР» та «ДНР» стосуватимуться двох банків, а також зовнішнього державного боргу Москви. Про це заявив президент США Джо Байден на брифінгу 22 лютого, пише Радіо Свобода.

Джо Байден відзначив, що Вашингтон підготував санкційну відповідь разом із союзниками по Північноатлантичному альянсу.

«Ми місяцями говоримо, що будемо діяти разом, якщо Росія вдасться до кроків проти України, і тут немає сумнівів: Росія вдалася до кроків проти України. Сьогодні я хочу оголосити про перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії», – заявив він.

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За словами Байдена, санкції повністю блокуватимуть діяльність двох банків: «ВЕБ» (Зовнішньоекономічний банк) та «Військовий банк».

«Також будуть санкції проти суверенного боргу Росії – це значить, що Росія не зможе запозичувати на зовнішніх ринках і торгувати новими державними облігаціями на ринках. Від завтра і потім ми запроваджуємо санкції проти російських еліт і їхніх родин. Вони беруть участь у корупційній політиці і мусять страждати також. Як ми сказали, «Північний потік-2» не буде просуватися. Коли Росія розмірковує про наступні кроки, ми також готуємося до наступних кроків і ціна для Росії буде ще більшою», – пообіцяв Байден.

Він зазначив, що США продовжать надавати оборонну допомогу Україні, а також посилювати своїх союзників по НАТО. Президент висловив думку, що Москва готується до подальшого вторгнення в Україну.

«Путін попросив дозволу на використання військ поза межами Росії. Це робиться для того, щоб виправдати наступні військові дії. Ніхто не повинен і не буде обманюватися – виправдань подальшим крокам немає. Якщо Росія вдасться до подальших кроків, лише Росія буде винна», – застеріг він.

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Джо Байден знову додав, що Вашингтон готовий до переговорів із Росією, якщо Москва поставиться до них «серйозно».

«Ми судитимемо Росію за її діями, а не заявами», – підсумував президент США.

Як писав Львівський портал, 21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих документах вказано, що з таким проханням звернулися ватажки ОРДЛО Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Також Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Зі свого боку США та європейські країни раніше пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Наразі влада США висловила готовність заборонити будь-які фінансові операції з «Л/ДНР». Водночас Німеччина заявила, що сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» буде зупинено.

Велика Британія вводить пакет економічних санкцій проти п’яти російських банків та активів деяких олігархів. Також із відповіддю не забарився Євросоюз. Під його санкції потрапляє 351 член Державної думи, які голосували за звернення до Путіна про визнання ОРДЛО. Також у санкційному списку – 27 осіб і об’єднань, що відіграли роль у підриві територіальної цілісності України.

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