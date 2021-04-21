Зеленський підписав закон про призов резервістів без мобілізації

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє в особливий період призивати на військову службу резервістів без мобілізації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі глави держави.

Закон удосконалює вимоги щодо комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань резервістами (військово-навченими особами з бойовим досвідом) в особливий період без оголошення мобілізації.

«Це дасть змогу оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх сил оборони держави, чим суттєво підвищити їхню боєздатність під час військової агресії, що стрімко наростає, а також швидко збільшити бойовий потенціал сил оборони та вчасно реагувати на раптові загрози національній безпеці», – йдеться у повідомленні.

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Закон про призов резервісітів без мобілізації в особливий період передбачає:

введення нового виду військової служби – військової служби за призовом осіб із числа резервістів у особливий період;

– військової служби за призовом осіб із числа резервістів у особливий період; призов на військову службу в особливий період громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву . Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ;

. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний Головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ; на громадян, яких призиватимуть із числа резервістів у особливий період, поширюватимуться ті ж трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб. Зокрема, закріплюються гарантії у сприянні працевлаштуванню для молодих людей протягом шести місяців після припинення такої служби;

реформування системи військового обліку та діяльності місцевих органів військового управління, базуючись на європейських принципах і підходах. Створення на базі військкоматів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, упорядкування питань військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

вдосконалення порядку здійснення військового обліку резервістів, серед іншого за допомогою автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Оберіг» (Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів);

осучаснення вимог до адміністративної відповідальності посадових осіб, резервістів, військовозобов’язаних та призовників за порушення законодавства про військовий обов’язок і військову службу та умисне зіпсуття чи втрату з необережності військово-облікових документів;

введення кримінальної відповідальності за ухилення від призову в особливий період та від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Нагадаємо, вищезгаданий закон Верховна Рада України прийняла 30 березня з ініціативи Володимира Зеленського.

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