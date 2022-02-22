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Британія запровадила санкції проти російських банків та олігархів

Оксана Попович

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Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон представив парламенту країни пакет економічних санкцій проти Росії. Про це він заявив під час виступу у Палаті громад 22 лютого, передає Суспільне.

За словами Джонсона, жорсткі обмежувальні заходи стосуватимуться інтересів російського бізнесу, а не будуть спрямовані тільки на Донбас, Луганськ чи Донецьк. Зокрема, йдеться про санкції проти п’яти російських банків та активи деяких фізичних осіб.

«Зараз Сполучене Королівство разом з союзниками будуть вводити санкції проти Росії, які ми вже підготували. Це будуть нові безпрецедентні повноваження, щоб зупинити Кремль. Це санкції проти 5 основних банків Росії. Вводимо санкції проти Геннадія Тимченка, проти Ротенбергів і те, чим вони володіють в Об’єднаному Королівстві», – зазначив британський прем’єр.

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Так, серед банків, які потрапили під санкції, – «Россия», «ИС Банк», «Генбанк», «ПАО Промсвязьбанк»» та «Черноморский банк развития и реконструкции».

Що стосується російських олігархів, то активи Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та Ігоря Ротенберга у Великій Британії будуть заморожені. Їм заборонять в’їзд до Великої Британії, а також ведення будь-якої діяльності зі Сполученим Королівством. Однак Джонсон додав, що багато олігархів вже встигли вивести свої кошти перед запровадженням санкцій.

Прем’єр-міністр наголосив, що ці обмежувальні заходи лише перший етап того, на що готова піти Британія. Він пообіцяв, що будуть наступні санкції, реалізовані разом з Сполученими Штатами і ЄС, якщо ескалація з боку Росії триватиме.

Також Джонсон додав, що Сполучене Королівство буде підтримувати захист партнерів НАТО.

«Ми вже подвоїли нашу присутність в Естонії та Мюнхені. Ми будемо готові надіслати ще більше британських військових, якщо будуть такі запити НАТО», – зазначив політик.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих документах зазначається, що з таким проханням до Путіна звернулися ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Серед іншого, указами Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Раніше США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Наразі влада США висловила готовність заборонити будь-які фінансові операції з «Л/ДНР». Водночас Німеччина заявила, що сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» буде зупинено.

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