Путін визнав самопроголошені «ЛНР» та «ДНР»

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання ОРДЛО. Про це Путін заявив під час відеозвернення до росіян 21 лютого, яке транслювали телеканали.

«Вважаю за необхідне негайно визнати незалежність «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки. Закликаю Державну думу та Раду Федерації негайно визнати республіки та підписати з ними договори про дружбу і співпрацю Від тих, хто захопив і утримує владу в Києві, ми вимагаємо негайно припинити бойові дії. Інакше вся відповідальність за можливе продовження кровопролиття буде цілком і повністю на совісті правлячого на території України режиму», – заявив Путін.





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Як передає hromadske, підписати указ Путіна до Москви приїхали і ватажки «ДНР» та «ЛНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник. Він вкотре заявив, що нібито Україна не бажає виконувати Мінські домовленості і не зацікавлена в мирному вирішенні конфлікту.

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«Навпаки – намагається знову організувати на Донбасі бліцкриг, як це вже було у 2014-2015 роках. Чим тоді закінчилися ті авантюри – ми пам’ятаємо. Зараз практично жодного дня не минає без обстрілів населених пунктів Донбасі … Вбивства мирних жителів, блокада, знущання над людьми, включаючи дітей, жінок, літніх, не припиняється», – сказав очільник РФ.

А ще він вважає, що Росія нібито «зробила все для збереження територіальної цілісності України, всі ці роки наполегливо боролася за виконання» Мінських угод.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 21 лютого провів позачергове засідання Ради безпеки країни, щоб обговорити визнання незалежності самопроголошених «Л/ДНР» – про це просили ватажки власне «республік». Усі члени Радбезу висловилися за визнання, а Путін сказав, що рішення ухвалить сьогодні.

Напередодні, 16 лютого, Путін уже взяв до уваги звернення Держдуми РФ із закликом визнати самопроголошені «Л/ДНР».

Своєю чергою Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорення цієї постанови Держдуми РФ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що заклик визнати «Л/ДНР» порушує Мінські домовленості та підриває процес мирного врегулювання.

Що зараз на Донбасі?

З 17 лютого в зоні бойових дій на Донбасі значно збільшилася кількість обстрілів. Бойовики за добу десятки разів порушують режим «тиші» (а 19 лютого була понад сотня порушень), водночас заявляючи про «атаку» з українського боку.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія готує теракти на окупованих територіях Донбасу, жертвами яких мають стати мирні жителі. За його словами, Москва прагне використати це як привід для звинувачення України та введення регулярних підрозділів збройних сил РФ під виглядом «миротворців».

Також починаючи з 18 лютого, коли ватажки ОРДЛО почали примусову евакуацію жителів окупованої частини Донбасу до Росії, російські медіа усе частіше поширюють фейки – то про вибухи в Донецьку та Луганську, то про плани України наступати, то про нібито українські снаряди на території РФ. Україна та західні розвідки попереджали, що Росія може використати фейки для повномасштабного вторгнення в Україну.

Своєю чергою США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.