США заборонять будь-які фінансові операції з «Л/ДНР»

США виступили із заявою щодо рішення Росії визнати «Л/ДНР». Кажуть, що на такий крок очікували й готові «негайно реагувати». Про це заявила речниця президента США Джо Байдена Джен Псакі, передає hromadske.

«Ми очікували на такий крок із боку Росії й готові негайно реагувати. Незабаром президент Байден видасть указ, який заборонить нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку громадян США в та з «ДНР» і «ЛНР». Цей також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти в цих районах України», – йдеться в заяві.

Також у США обіцяють незабаром оголосити про додаткові заходи, пов’язані з сьогоднішнім «кричущим порушенням міжнародних зобов’язань Росії».

«Щоб було зрозуміло: ці заходи є окремими від швидких і суворих економічних, які ми готуємо в координації з союзниками та партнерами, якщо Росія буде продовжувати вторгнення в Україну, і будуть доповненням до них», – каже Псакі.

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Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що її країна готова вдатися до санкції проти Росії. Обмеження мають оголосити 22 лютого.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих указах вказується, що з таким проханням до Путіна звернулися ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Серед іншого, указами Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Після визнання Росією «Л/ДНР» Президент України Володимир Зеленський та президент США Джо Байден провели телефонну розмову. Також негайно розпочали засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як передає Радіо-Свобода, жителі окупованого Донецька повідомляють про захід надзвичайно великої колони танків і бронетехніки з Донецька у північно-західному напрямку, до лінії зіткнення. Як повідомили кілька очевидців близько 23:00 год. колона пройшла прямо по центру міста та рухалася протягом години. Люди кажуть, що не бачили такого масштабу «за вісім років».

Раніше США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.

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