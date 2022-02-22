«Це буде великий біль для Росії»: ЄС ввів свій пакет санкцій

Міністри закордонних справ Євросоюзу на позачерговій зустрічі 22 лютого одностайно погодили пакет санкцій проти Росії після того, як вона визнала так звані «ЛНР» та «ДНР». Про це пише Європейська правда.

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан, який зараз головує в Раді ЄС, розповів, що пакет санкцій проти Росії погодили одностайно. За його словами, рішення РФ про визнання ОРДЛО явним порушенням міжнародного права.

«Цей пакет санкцій, схвалений одноголосно, завдасть болю Росії, і це буде великий біль. Ми робимо це у координації з нашими партнерами в США, Британії та Канаді, з якими я підтримував тісний контакт протягом цих годин», – заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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За словами Борреля, під санкції потрапить 351 член Державної думи, які голосували за звернення до Путіна про визнання ОРДЛО.

Також у санкційному списку – 27 осіб і об’єднань, які відіграли роль у підриві територіальної цілісності України. Їх, за словами Борреля, можна розділити на кілька груп.

Зокрема, санкції запроваджують стосовно осіб, які приймали рішення і були відповідальними за погрози українцям, об’єднань, які надавали фінансову чи матеріальну підтримку російським військовим та іншим операціям на цих територіях, представників сектору оборони, які відіграли роль у вторгненні та дестабілізації, і тих, хто вели дезінформаційну війну проти України, а також банків, які фінансують відповідальних осіб за прийняття рішення на визнаних територіях.

Санкції також націлені на економічні відносини між ЄС і двома окупованими територіями Донбасу та обмежують можливості російської держави та уряду на доступ до капіталу та фінансових ринків та послуг ЄС.

Боррель також наголосив, що ЄС готовий і далі карати Росію, якщо у цьому буде потреба.

Як писав Львівський портал, 21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих документах вказано, що з таким проханням звернулися ватажки ОРДЛО Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Також Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Зі свого боку США та європейські країни раніше пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Наразі влада США висловила готовність заборонити будь-які фінансові операції з «Л/ДНР». Водночас Німеччина заявила, що сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» буде зупинено. Велика Британія вводить пакет економічних санкцій проти п’яти російських банків та активів деяких олігархів.

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