Путін заявив, що визнав за ОРДЛО всю Донецьку і Луганську області

Президент РФ Володимир Путін заявив, що, визнавши ОРДЛО, він визнав і межі територій, які закріплені в «конституціях республік», тобто всю Луганську та всю Донецьку області. Про це він заявив 22 лютого під час пресконференції у Кремлі, пише Українська правда.

«Ми визнали всі їхні фундаментальні документи, у тому числі й конституцію, а в конституції прописані кордони у межах Донецької та Луганської областей у той час, коли вони були у складі України», – сказав Путін.

За словами президента РФ, він розуміє, що це «спірне питання»,тож сподівається на його вирішення під час переговорів між Україною та «керівництвом республік».

Путін додав, що зараз це неможливо, тому що на Донбасі ведуться бої, однак він сподівається, що такі переговори відбудуться в майбутньому.

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Зауважимо, що донедавна, ні в Кремлі, ні самі бойовики ОРДЛО не розуміли, в яких межах Росія визнала псевдореспубліки «ЛНР-ДНР». Так, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков спочатку заявляв, що «у тих межах, у яких вони себе проголошували», потім на таке саме питання відповів, що в тих межах, у яких «були проголошені та існують».

Ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін казав, що не варто забігати вперед, оскільки кордони квазіреспублік є непростим питанням і воно «буде врегульоване пізніше».

Як писав Львівський портал , 21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих документах вказано, що з таким проханням звернулися ватажки ОРДЛО Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Також Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Зі свого боку США та європейські країни раніше пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Наразі влада США висловила готовність заборонити будь-які фінансові операції з «Л/ДНР». Водночас Німеччина заявила, що сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» буде зупинено.

Велика Британія вводить пакет економічних санкцій проти п’яти російських банків та активів деяких олігархів.

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