Зеленський підписав указ про призов резервістів

Президент Володимир Зеленський заявив, що через загрозу з боку Росії підписав указ про призов військовослужбовців запасу. Про це він сказав у своєму відео зверненні ввечері 22 лютого, передає Львівський портал.

«Мною видано указ про призов резервістів в особливий період. Я підкреслюю, що йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці», – розповів глава держави і наголосив, що зараз немає потреби у загальній мобілізації.

Також за рішенням головнокомандувача ЗСУ найближчим часом в Україні проведуть збори резервістів тероборони.

Зауважимо, що у квітні 2021 року Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє призивати резервістів без оголошення окремої мобілізації. Детальніше – тут.

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Водночас Зеленський додав, що Україна прагне організувати саміт лідерів країн-членів Радбезу ООН спільно з очільниками Туреччини та Німеччини. За його словами, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан уже підтвердив готовність до участі в такому заході.

Крім того, президент анонсував 23 лютого зустріч із топ-50 великого бізнесу. За його словами, як військові захищають мир в Україні, так і великі підприємства мають робити свій внесок в економіку.

«Завтра у мене буде зустріч із топ-50 нашого великого бізнесу/ Всі вони мають залишитися в Україні. Їхні підприємства знаходяться на українській землі, яку захищають наші військові. Отже і бізнес має захищати нашу економіку, фінанси, створювати робочі місця, підіймати й зміцнювати Україну. Разом. Кожен на своєму фронті», – наголосив Володимир Зеленський.

Як писав Львівський портал, 21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». Також він доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Увечері 22 лютого Путін сказав, що визнав так звані «республіки» на Донбасі в адміністративних межах Донецької та Луганської областей, тобто разом із територіями, контрольованими українським урядом.

Наразі влада США висловила готовність заборонити будь-які фінансові операції з «Л/ДНР», а також вводить санкції проти двох російських банків, зовнішнього державного боргу Москви й деяких олігархів.

Водночас Німеччина заявила, що сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» буде зупинено. Велика Британія вводить пакет економічних санкцій проти п’яти російських банків та активів деяких олігархів.

Також із відповіддю не забарився Євросоюз. Під його санкції потрапляє 351 член Державної думи, які голосували за звернення до Путіна про визнання ОРДЛО. Також у санкційному списку – 27 осіб і об’єднань, що відіграли роль у підриві територіальної цілісності України.

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Відео: УП