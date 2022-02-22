Німеччина зупиняє сертифікацію газопроводу «Північний потік-2»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» буде зупинено. Такі вказівки він надав Міністерству економіки країни. Про це він сказав під час брифінгу 22 лютого, який транслює Der Spiegel, передає hromadske.

Видання з посиланням на джерела в уряді пише, що Мінекономіки країни вже зупинило процес погодження суперечливого газопроводу «Північний потік-2».

У листі міністр Роберт Габек доручив Федеральному мережевому агентству, яке йому підпорядковується, відкликати первинно позитивний сертифікат, який є вирішальним для сертифікації трубопроводу.

Сертифікат, виданий попереднім урядом наприкінці жовтня 2021 року, стосується безпеки постачань природного газу Німеччиною. Згідно з листом, ситуація вже не є безпечною через ситуацію з ескалацією на сході України.

Реклама партнерів

Der Spiegel пише, що Габек місяцями готувався до цього кроку. Загалом він нібито ніколи не поділяв точку зору попередньої влади. За останні кілька тижнів він, мовляв, переконав канцлера Шольца та його партнера по коаліції.

У найближчі тижні Федеральне міністерство економіки має намір детально вивчити вплив геополітичних подій та ситуації на сході України на безпеку постачань.

Що треба знати про «Північний потік-2»?

Газопровід «Північний потік-2» збудував російський «Газпром» разом із провідними енергетичними компаніями Німеччини, Франції та Австрії. Роботи вже завершилися, і наразі триває процес сертифікації, якому намагається завадити Україна через великі безпекові ризики як для себе, так і для всієї Європи.

Європарламент закликав зупинити будівництво газопроводу, а німецькі природоохоронні організації подавали скарги, щоб заморозити прокладання труб. Але в уряді Німеччини відповідали, що не можуть зупинити процес, адже проєкт будівництва схвалили багато років тому, а його скасування загрожувало б судами проти країни.

Росія після запуску газогону отримає можливість постачати весь свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Це призведе до втрати Україною значних доходів від транзиту газу.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». В опублікованих документах зазначається, що з таким проханням до Путіна звернулися ватажки «Л/ДНР» Денис Пушилін та Леонід Пасічник.

Серед іншого, указами Путін доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Раніше США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію. Проте наразі влада США висловила лише готовність заборонити будь-які фінансові операції з «Л/ДНР».

Дізнавайтеся першими найважливіші та найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.