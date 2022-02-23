Призов резервістів стартує 23 лютого. Кого викличуть у військкомати?

З 23 лютого в Україні починається призов резервістів першої черги. Призову підлягають резервісти від 18 до 60 років: офіцери, рядовий та сержантський склад. Максимальний термін служби становитиме один рік. Про це йдеться у Facebook Сухопутних військ Збройних Сил України.

Резервісти оперативного резерву – це військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві, та набули певної військової облікової спеціальності.

Зазначаєтсья, що резервісти оперативного резерву проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.

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Для прикладу: під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність.

В ЗСУ наголошують: за призваними резервістами, згідно Закону України зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітня плата.

Що робити резервістам після оголошення призову?

Відповідно до Наказу Президента України, резервісти оперативного резерву мають самостійно з’явитись у свої військові частини або ТЦК та СП, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК.

Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених Законом не може бути призваним, йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи. За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Як повідомляв Львівський портал, президент Володимир Зеленський заявив, що через загрозу з боку Росії підписав указ про призов військовослужбовців запасу. Зауважимо, що у квітні 2021 року Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє призивати резервістів без оголошення окремої мобілізації. Детальніше – тут.

Нагадаємо, 21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання самопроголошених «ЛНР» та «ДНР». Також він доручив ввести на ці окуповані території російські війська для «підтримки миру».

Увечері 22 лютого Путін сказав, що визнав так звані «республіки» на Донбасі в адміністративних межах Донецької та Луганської областей, тобто разом із територіями, контрольованими українським урядом.

Наразі влада США висловила готовність заборонити будь-які фінансові операції з «Л/ДНР», а також вводить санкції проти двох російських банків, зовнішнього державного боргу Москви й деяких олігархів.

Водночас Німеччина заявила, що сертифікацію газопроводу «Північний потік-2» буде зупинено. Велика Британія вводить пакет економічних санкцій проти п’яти російських банків та активів деяких олігархів.

Також із відповіддю не забарився Євросоюз. Під його санкції потрапляє 351 член Державної думи, які голосували за звернення до Путіна про визнання ОРДЛО. Також у санкційному списку – 27 осіб і об’єднань, що відіграли роль у підриві територіальної цілісності України.

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