Чому в Україні скоротили самоізоляцію та лікування при Covid: пояснення епідеміолога

В Україні скоротили термін перебування на самоізоляції під час інфікування коронавірусом до п’яти днів. Також зменшили тривалість лікування у covid-стаціонарах. Таке рішення прийняли через те, що згідно з останніми дослідженнями, безсимптомні хворі коронавірусом можуть заразити інших лише впродовж п’яти днів. Про це під час брифінгу заявила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Наталії Іванченко, таке рішення прийняли, опираючись на наукові дослідження. Згідно з ними, люди, які хворіють на коронавірус безсимптомно, можуть заразити інших лише впродовж перших п’яти днів з моменту інфікування. Саме тому термін самоізоляції сокротили до п’яти днів.

«У МОЗ опираються на дослідження, які проводяться не лише в Україні, а й закордоном. Встановлено, що період заразливості від моменту інфікування людини, в якої немає жодних симптомів, становить п’ять днів. Навіть якщо особа виділяє залишкові уламки вірусу, то ця доза не може інфікувати оточуючих, відтак людина не є небезпечною для інших», – пояснює епідеміологиня.

Також вона зазначила, що пацієнтам, які лікуються в стаціонарах, на п’ятий день теж роблять додатковий тест на Covid. Якщо тест покаже, що хворий виділяє вірус лише частково, то його переводять з covid-вдділення в спеціальний стаціонар, де лікують ускладнення вірусу.

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Нагадаємо, раніше обов’язкова самоізоляція тривала вдвічі більше. З часу появи симптомів або отримання позитивного результату тесту мало пройти 10 днів + 3 дні, впродовж яких у людини не проявлялися симптоми Covid-19.

Як повдомляв Львівський портал, станом на 8 лютого на Львівщині вже є 63 офіційно підтверджених інфікувань штамом коронавірусу «Омікрон». Раніше співвідношення штамів «Омікрон» і «Дельта» на Львіщвині було 70% на 30%. Однак наразі «Омікрон» вже витісняє «Дельту» і стає домінуючим штамом.

Зазначимо, що першого хворого на «Омікрон» на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Дотепер офіційно підтвердили лише 35 випадків «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють у 100 мешканців області.

Медики кажуть, що більшість хворих на Львівщині інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко. Проте в цьому і вся небезпека: його симптоми нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті та при цьому заражати інших. Тому на думку експертів, пік коронавірусу на Львівщині ще попереду.

Нагадаємо, вже фактично третій тиждень поспіль на Львівщині щодня фіксують не менше ніж по 2000 нових хворих на коронавірус. Тож через спалах із 26 січня в області посилили карантин, а незабаром після цього обмеження розширили.

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