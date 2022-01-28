На Львівщині посилили карантин: що заборонено

28 січня обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про посилення карантину на Львівщині. Нові обмеження почнуть діяти з понеділка, 31 січня.

Львівщина відповідає критеріям «червоної» зони епіднебезпеки ще з 24 січня. Через те, що державна комісія ТЕБ і НС ще не перевела область в червону зону, керівництво області самостійно посилює карантин.

До раніше введених обмежень додали ще декілька. Зокрема, забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;

робота непродовольчих ринків і магазинів;

робота спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту.

Обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений covid-сертифікат. Реклама партнерів

Нагадаємо, що з 26 січня на Львівщині вввели такі обмеження: всі заклади освіти, крім дитсадків, перейшли на дистанційне навчання; масові розважальні заходи – під забороною; проїзд у громадському транспорті можливий при наповненості на 50%; планова госпіталізація у лікарні призупинена.