На Львівщині посилили карантин: що заборонено

28 січня обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення про посилення карантину на Львівщині. Нові обмеження почнуть діяти з понеділка, 31 січня.
Львівщина відповідає критеріям «червоної» зони епіднебезпеки ще з 24 січня. Через те, що державна комісія ТЕБ і НС ще не перевела область в червону зону, керівництво області самостійно посилює карантин.
До раніше введених обмежень додали ще декілька. Зокрема, забороняється:
- робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;
- робота непродовольчих ринків і магазинів;
- робота спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
- проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту.
Обмеження не будуть діяти у тих випадках, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) будуть повністю імунізовані та матимуть зелений covid-сертифікат.Реклама партнерів
Нагадаємо, що з 26 січня на Львівщині вввели такі обмеження: всі заклади освіти, крім дитсадків, перейшли на дистанційне навчання; масові розважальні заходи – під забороною; проїзд у громадському транспорті можливий при наповненості на 50%; планова госпіталізація у лікарні призупинена.
Додамо, що Львівщині перевищений рівень захворюваності – він становить 23,5% (при нормі менше 20%), окрім того перевищує рівень госпіталізацій – 52,2% (при нормі менше 50%).
Зауважимо, що з 24 січня у Львові вся старша школа вже перейшла на «дистанційку». Рішення щодо формату навчання учнів 1-4 класів наразі дозволили приймати директорам шкіл. Щодо області, то досі на онлайн навчання перевели ті заклади, де хворіє більше 50% учнів.
Також відомо, що на дистанційний формат вже перейшли Львівський медуніверситет та ветуніверситет. У Франковому університеті та «Львівській політехніці» до 14 лютого ще тривають канікули.
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Ольга Денисяка