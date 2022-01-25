«Червона» covid-зона: з 26 січня на Львівщині посилять карантин

Через спалах коронавірусу обласна комісія ТЕБ і НС збирається посилити карантин на Львівщині: перевести на «дистанційку» всі освітні заклади, крім дитсадків, заборонити розважальні заходи та обмежити проїзд у громадському транспорті. Про це під час брифінгу у вівторок, 25 січня, повідомив керівник обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

Через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус Львівщина вже відповідає критеріям «червоної» зони епіднебезпеки. Офіційно в цю зону державна комісія ТЕБ і НС її ще не перевела, проте керівництво області вже готується до посилення карантину.

О 17:00 год. заплановане засідання обласної комісії ТЕБ і НС, яка збирається встановити, що з 26 січня на Львівщині:

всі заклади освіти, крім дитсадків, переходять виключно на дистанційне навчання щонайменше до 4 лютого;

масові розважальні заходи – під тимчасовою забороною;

проїзд у громадському транспорті можливий при наповненості на 50%.

Також в області посилюють контроль за дотриманням цих карантинних обмежень.

Реклама партнерів

«У рішенні комісії ТЕБ і НС ми ще пропишемо, що якщо рівень захворюваності продовжуватиме рости, то з 1 лютого буде повністю припинена робота ресторанів, вони зможуть працювати лише на виніс. Також такі обмеження будуть щодо спортивних залів, фітнес-клубів та інших подібних закладів. Таке рішення є вимушеним, але рівень і динаміка захворюваності змушують нас діяти на випередження, аби попередити інтенсивне навантаження на систему охорони здоров’я», – сказав Орест Чемерис.

На Львівщині перевищений рівень захворюваності – протягом трьох діб він зріс із 21% до 23,7% (при нормі менше 20%), а також тримається високий показник госпіталізації (74-80% при нормі менше 50%).

Окремо медики наголошують на стрімкому поширенні коронавірусу серед дітей. За останні два тижні на Львівщині офіційно діагноз встановили 1754 дітям. У лікарні зараз лежать понад півтори сотні осіб, при цьому завантаженість ліжок не зупиняється.

Так, у львівському ОХМАТДИТі зараз – 95 хворих дітей. Троє пацієнтів перебувають в реанімації,16-річний хлопчик підключений до апарату ШВЛ. Лікарі кажуть, що працюють на межі своїх сил. В лікарні на Орлика перебувають 70 діток.

Зауважимо, що з 24 січня у Львові вся старша школа вже перейшла на «дистанційку». Рішення щодо формату навчання учнів 1-4 класів наразі дозволили приймати директорам шкіл. Щодо області, то досі на онлайн навчання перевели ті заклади, де хворіє більше 50% учнів.

Також відомо, що на дистанційний формат вже перейшли Львівський медуніверситет та ветуніверситет. У Франковому університеті та «Львівській політехніці» до 14 лютого ще тривають канікули.

Нагадаємо, 21 січня на Львівщині виявили рекордну за весь час пандемії кількість хворих – 3293. Ця доба була рекордною за рівнем госпіталізації – до лікарень забрали 238 пацієнтів.

Вже протягом чотирьох-п’яти останніх днів на Львівщині щодня фіксують по 2000 нових хворих. За останню добу Covid підхопили 2299 людей.

Завантаженість лікарень на Львівщині виросла до 30%. Загалом у стаціонарах лікують 1589 людей. У Львові, незважаючи на високий рівень захворюваності, критичної ситуації з госпіталізацією наразі ще немає.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.