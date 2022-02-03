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На Львівщині підтвердили ще 18 випадків «Омікрону»

Ольга Денисяка

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У Львівській області лабораторно підтвердили 18 нових випадків зараження штамом коронавірусу «Омікрон». Загалом в області вже виявили 35 інфікованих новим штамом. Про це на сторінці у Facebook повідомила очільниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Тімко.

Лабораторія дослідила 20 позитивних тестів на коронавірус зі Львівщини. З них у 18 виявили «Омікрон» та ще двох – штам «Дельта». Напередодні в області підтвердили перші 17 випадків, відтак загалом на Львівщині вже є 35 офіційно підтверджених інфікувань цим штамом.

«Згідно результатів з 20 зразків РНК коронавірусу, які дослідили минулого тижня, у 18 виявили Омікрон і 2 – Дельта. Маска, соціальна дистанція, гігієна рук і вакцинація. Бережіть себе і своїх рідних», – повідомила Наталія Тімко.

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Як повідомляв Львівський портал, першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон», на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно.

Медики кажуть, що «Омікрон» вражає здебільшого молодь: якщо середній вік хворих на «Дельту» був 38 роки, то на «Омікрон» – 30 років. Інкубаційний період нового штаму становить всього лише три доби, при цьому ризик повторного зараження є значно вищим.

Водночас у МОЗ стверджують, що «Омікрон» більше схожий на звичайну застуду і не завжди викликає лихоманку чи втрату смаку/нюху. Головні симптоми цього штаму: нежить, головний біль, втома, чхання та біль у горлі. Нещодавно медики назвали ще один сипмтом – біль у вухах.

Додамо, що через спалах Covid-19 з 31 січня на Львівщині посилили карантин. Детально про нові обмеження читайте тут.

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