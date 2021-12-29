У Львові виявили штам коронавірусу «Омікрон»

В Україні виявили п’ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон», один з них – у Львові. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Перший випадок «Омікрону» в Україні виявили ще 18 грудня. Проте, за словами Ігоря Кузіна, кількість інфікованих цим штамом побільшало. Зокрема, було виявлено ще п’ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон».

Два випадки виявили у мешканців Києва та два – у мешканців Київської області, по одному – у Львові та Дніпрі.

Серед хворих – двоє жінок та четверо чоловіків. Троє осіб повернулись з-за кордону. Вони перебували у Німеччині, Польщі та Об’єднаних Арабських Еміратах. Перший пацієнт переніс хворобу легко та вже отримав негативний результат тестування.

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Наразі триває епідеміологічне розслідування нових випадків та обстеження контактних осіб.

Як відомо, «Омікрон» є вчетверо заразніший, він долає як природний імунітет людини, так і набутий через вакцинацію. Водночас досі цей штам зазвичай викликав легкий перебіг захворювання.

Найпоширеніші симптоми «Омікрону» суттєво відрізняються від симптомів попередніх мутацій. Перші звіти показують, що серед основних симптомів – першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м’язах і нічна пітливість.

У РНБО прогнозують, що саме цей штам спричинить нову хвилю коронавірусу, яка може розпочатися уже в середині лютого.

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