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Перший випадок «Омікрону» у Львові: стало відомо про стан пацієнта

Вероніка Рой

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У Львові перший випадок інфікування штамом коронавірусу «Омікрон» зафіксували у 50-річного чоловіка, який повернувся з Італії. Наразі відомо, що чоловік переносить хворобу легко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко.

«На Львівщині виявлено перший випадок Covid-19 викликаний штамом «Омікрон». Мужчина віком 50 років в межах інкубаційного періоду подорожував до Італії», – написала вона.

За словами Наталії Іванченко, першими симптомами інфікування «Омікроном» у чоловіка було підвищення температури тіла та закладеність носа. Також відмічався легкий перебіг хвороби.

«Лікувався чоловік амбулаторно. Станом на сьогодні розладів в стані здоров’я не відмічає. Епідеміологи продовжують проведення епідрозслідування», – додала керівниця обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ.

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Також вона нагадує, що профілактикою захворювання є вакцинація, маска, соціальна дистанція та гігієна рук.

Нагадаємо, 29 грудня стало відомо, що в Україні виявили п’ять нових випадків захворювання на коронавірус штаму «Омікрон», один з них – у Львові. У РНБО прогнозують, що саме цей штам спричинить нову хвилю коронавірусу, яка може розпочатися уже в середині лютого.

Як відомо, «Омікрон» є вчетверо заразніший, він долає як природний імунітет людини, так і набутий через вакцинацію. Водночас досі цей штам зазвичай викликав легкий перебіг захворювання.

Найпоширеніші симптоми «Омікрону» суттєво відрізняються від симптомів попередніх мутацій. Перші звіти показують, що серед основних симптомів – першіння в горлі, сухий кашель, сильна втома, легкі болі в м’язах і нічна пітливість.

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