Пік коронавірусу на Львівщині ще попереду, – координатор із вакцинації

Останні чотири-п’ять днів поспіль на Львівщині щодня виявляють по 2000-2200 нових хворих на коронавірус. У лікарнях вже лежать більше 1500 пацієнтів, серед них – 165 дітей. При цьому медики кажуть, що пік захворюваності лише попереду. Про це повідомляє Львівський портал.

Станом на 25 січня у covid-стаціонарах лежать 1589 мешканців Львівщини, ще майже 3000 людей, які звернулися до свого лікаря, перебувають на амбулаторному лікуванні.

Як розповів регіональний координатор з питань covid-вакцинації Олег Когут, більшість хворих інфіковані штамом «Омікрон», який здебільшого не протікає важко, як це було з «Дельтою» чи «Дельтою+».

Проте в цьому і вся небезпека: симптоми «Омікрону» нагадують звичайну застуду, на які люди не зважають й продовжують ходити на роботу, їздити у громадському транспорті і при цьому заражати інших. Тому на думку Олега Когута, пік коронавірусу на Львівщині лише попереду.

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«Чому такий великий ріст хворих? Я вважаю, що це ще далеко не межа. Напевно, ми зараз лише підходимо до кризової ситуації із захворюваністю, адже збудник дуже швидко передається. Якщо при «Дельті» одна людина могла заразити приблизно 7-8 інших осіб, то при «Омікроні» – у півтора-два рази більше. Тому дуже часто ми бачимо, як в одному організованому колективі хворіє практично половина людей, така ж ситуація буде й у сім’ях. Бо починається хвороба і потім протікає здебільшого досить легко. Люди не звертають увагу на симптоми, у більшості це ознаки застуди: нежить, біль у горлі, незначний кашель, збільшення температури у межах 37,2-37,5 градусів, загальна слабкість. Незважаючи на них, на жаль, багато хто все одно йде на роботу, їде у громадському транспорті і в цей час інфікує інших. Це досить серйозна проблема», – наголосив Олег Когут.

Особливо медиків непокоїть захворюваність серед дітей та рівень госпіталізації, який невпинно росте з кожним днем. Якщо у п’ятницю, 21 січня, у лікарню на Орлика та ОХМАТДИТ ушпиталили 102 дітей, то зараз там лікують вже 165.

Так, у львівському ОХМАТДИТі зараз – 95 хворих дітей. Троє пацієнтів перебувають в реанімації, 16-річний хлопчик підключений до апарату ШВЛ. Лікарі кажуть, що працюють на межі своїх сил. В лікарні на Орлика перебувають 70 діток.

Через спалах Covid-19 на Львівщині й посилюють карантин із 26 січня, адже область вже вже відповідає критеріям «червоної» зони епіднебезпеки.

«Нам усім потрібно дотримуватись абсолютно всіх попереджувальних заходів: носити маску, особливо в організованих колективах, мити руки або хоча б дезінфікувати їх, дотримуватись дистанції, обов’язково провітрювати приміщення кожні годину-дві і, звісно, вакцинуватись. Саме вакцинація – найкраща профілактика, спрямована на попередження захворювання, а якщо людина навіть захворіє, то хвороба пройде у легкій формі без ускладнень», – підкреслив Олег Когут.

За останніми даними, половина мешканців Львівщини має хоча б одне щеплення проти коронавірусу, двома дозами охоплено 47,5% населення. Проте темпи вакцинації зараз суттєво впали.

Нагадаємо, 21 січня на Львівщині виявили рекордну за весь час пандемії кількість хворих – 3293. Ця доба була рекордною за рівнем госпіталізації – до лікарень забрали 238 пацієнтів.

Додамо, що першого хворого, інфікованого штамом «Омікрон», на Львівщині виявили наприкінці грудня. Ним був 53-річний депутат Львівської міськради, він лікувався амбулаторно. Дотепер офіційно підтвердили ще 17 випадків «Омікрону». А загалом цей штам підозрюють вже у 100 мешканців Львівщини.

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