В Україні запустили «гарячу лінію» тероборони

В Україні запрацював сall-центр Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Про це йдеться у Facebook тероборони ЗСУ.

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Нагадаємо, через загрозу вторгнення російських військ Львів наприкінці листопада почав підготовку до розгортання територіальної оборони. Загалом на Львівщині мають запрацювати сім таких підрозділів тероборони.

Щоб вступити на військову службу за контрактом у резерв до лав сил територіальної оборони, потрібно мати від 18 до 57 років та звернутися до районного центру комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації.

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Зараз Львівська міськрада вже затвердила план дій, якщо Росія розгорне на території України повномасштабну війну. Серед них – навчання мешканців бойовим навикам та наданню домедичної допомоги, розвиток оборонної інфраструктури, підтримка матеріально-технічного забезпечення батальйонів, що будуть працювати у Львові та на території області.

Як повідомляв Львівський портал, з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував цієї зими спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом. А МЗС Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

Своєю чергою США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Командувач Об’єднаних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що нове вторгнення Росії в Україну, за одним із сценаріїв, може статися 20 лютого. Якщо розвідці вдасться передбачити напрямок основного російського удару, то після перших великих втрат окупанти далі не підуть

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.

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