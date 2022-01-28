Національний спротив: Львів підготував план дій, якщо Росія таки нападе

У Львові напрацювали план підготовки та дій, якщо Росія розгорне на території України повномасштабні військові дії. У п’ятницю, 28 січня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив програму національного спротиву, передає кореспондент Львівського порталу.

Затверджена програма заходів щодо підготовки Львівської громади до національного спротиву на 2022-2024 роки передбачає:

навчання мешканців основним бойовим навикам та навикам надання домедичної допомоги;

підтримку матеріально-технічного забезпечення батальйонів, що будуть працювати у Львові та на території області. Координацію їхньої взаємодії;

розвиток оборонної інфраструктури на території Львівської МТГ;

забезпечення безперебійної роботи підприємств, установ та закладів критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність Львівської МТГ.

Також фахівці мають створити реєстр ризиків, які можуть виникнути у всій громаді, напрацювати заходи їхнього запобігання і реагування, якщо загроза настане.

Особливу увагу приділятимуть роз’яснювальній роботі серед мешканців щодо можливих загроз, порядку дій при надзвичайних ситуаціях, а також сприятимуть розвитку волонтерського руху.

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Скільки саме коштів із міського бюджету потрібно на реалізацію програми національного спротиву на цей рік, у мерії поки не уточнили. Найближчим часом мають провести відповідні розрахунки, а вже 4 лютого цю програму ще має затвердити сесія Львівської міськради.

Водночас командир територіальної оборони Львівщини Валерій Курко розповів, що у Львові будуть формувати окрему оборонну бригаду: «У нас буде тісна співпраця з органами місцевого самоврядування. Львів – місто-мільйонник, тому під моїм керівництвом ми будемо формувати окрему бригаду, яка буде у складі територіальної оборони».

Зазначимо, через загрозу вторгнення російських військ Львів наприкінці листопада почав підготовку до розгортання територіальної оборони. Загалом в області мають запрацювати сім таких підрозділів тероборони.

Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував цієї зими спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом. А МЗС Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

Своєю чергою США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.

Додамо, майже 50% українців вважають, що Росія таки нападе на Україну.

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