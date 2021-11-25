Львів розгортає територіальну оборону через загрозу вторгнення Росії

У Львові напрацюють заходи з територіальної оборони через загрозу вторгнення російських військ. Для цього в міське управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення додали відповідний напрямок. «За» відповідну ухвалу 25 листопада проголосували 50 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Ще на початку сесії депутати висловили своє занепокоєння стягуванням російських військ до кордону з Україною, ймовірною новою хвилею агресії з боку Росії на початку 2022 року. Також їх турбує загостренням ситуації з мігрантами на польсько-білоруському кордоні, адже відстань від Львова до кордону з Білоруссю становить близько 200 км.

Обранці громади кажуть, що все це дестабілізує ситуацію в державі, а серед українців наростають панічні настрої. Аби не допустити їх серед львів’ян, вони наполягають на розробленні заходів з територіальної оборони.

«Розуміючи необхідність зберігати спокій та не піддаватись панічним настроям, все ж таки ми не можемо ігнорувати реальність загрози цілісності, суверенітету та незалежності нашої країни. Але чим сильніші та активніші дії наших ворогів, тим більш готовими ми повинні бути дати їм відсіч та попередити будь-які провокації та дії, спрямовані на дестабілізацію нашого суспільства», – наголосив депутат Євген Бойко.

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Міський голова Львова Андрій Садовий підтримав ініціативу напрацювати план територіальної оборони і наголосив, що кожен львів’янин повинен знати, як діяти під час надзвичайної ситуації.

«Ви знаєте, що у Швейцарії, наприклад, кожен громадянин знає, що йому робити в період надзвичайної ситуації. Якщо ми спитаємо львів’ян, то ніхто вам відповіді не дасть, і це на восьмому році війни… Я би дуже хотів, щоби наступний рік був для нас пріоритетним у плані територіальної оборони», – сказав мер.

Відтак депутати прийняли ухвалу, якою запустили переформатування міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

Тепер воно офіційно називатиметься управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення та територіальної оборони. У штатний розпис введуть працівників цього спрямування.

Нагадаємо, через загрозу російської військової агресії з початку 2022 року на території Львівщини запрацюють сім підрозділів територіальної оборони. Їх створюють через новий територіально-адміністративний поділ та нещодавно прийнятий Закон України «Про основи національного спротиву». Зараз в області вирішують, де саме розташувати такі пункти і як забезпечити їхню роботу.

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