Мешканців Львівщини кличуть до тероборони: які умови служби та як вступити

На Львівщині триває формування складу бригад териоріальної оборони, тож мешканців області запрошують на службу за контрактом. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської обласної ради.

У кожному районі області діятиме окремий батальйон територіальної оборони, тобто загалом їх буде сім. Станом на 1 лютого вже визначили місця дислокації управління 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони і семи батальйонів тероборони.

Наразі триває формування складу управління бригади. Також охочі вже розпочали підписувати контракти для вступу до лав сил територіальної оборони.

Щоб вступити на військову службу за контрактом у резерв до лав сил територіальної оборони, громадянам України потрібно:

Реклама партнерів

мати від 18 до 57 років;

звернутися до районного центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) за місцем реєстрації, де і підкажуть усі подальші кроки.

Детальну інформацію можна отримати за адресою: м. Львів, вул. І. Франка, 25, або за тел.: (096) 080-69-87 чи (066) 829-04-34.

Служба за контрактом у силах тероборони відбувається:

без відриву від звичайного життя;

один раз на місяць відбуваються навчання вогневої, тактичної, інженерної підготовки та тактичної медицини. До навчань залучають інструкторів з бойовим досвідом;

за бажанням, можна пройти навчальні збори та курси підвищення кваліфікації тільки у своєму підрозділі;

при введенні воєнного стану, резервісти батальйонів територіальної оборони знають, в який підрозділ, на яку посаду йдуть та які завдання виконує їхній підрозділ на території Львівщини.

Нагадаємо, через загрозу вторгнення російських військ Львів наприкінці листопада почав підготовку до розгортання територіальної оборони.

Зараз Львівська міськрада вже затвердила план дій, якщо Росія розгорне на території України повномасштабну війну. Серед них – навчання мешканців бойовим навикам та наданню домедичної допомоги, розвиток оборонної інфраструктури, підтримка матеріально-технічного забезпечення батальйонів, що будуть працювати у Львові та на території області.

Загалом на Львівщині мають запрацювати сім таких підрозділів тероборони.

Як писав Львівський портал, з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника. У січні стало відомо, що Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне.

Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко також анонсував цієї зими спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом. А МЗС Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.

Своєю чергою США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Командувач Об’єднаних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що нове вторгнення Росії в Україну, за одним із сценаріїв, може статися 20 лютого. Якщо розвідці вдасться передбачити напрямок основного російського удару, то після перших великих втрат окупанти далі не підуть

Міністр оборони Олексій Резніков каже, що протистоятимуть вторгненню Росії не лише ЗСУ, а вся українська нація. Для цього в Україні розгортають систему національного спротиву.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.