Командувач ООС назвав дату можливого вторгнення Росії в Україну

Нове вторгнення Росії в Україну, за одним із сценаріїв, може статися 20 лютого. Якщо розвідці вдасться передбачити напрямок основного російського удару, то після перших великих втрат окупанти далі не підуть. Про це командувач Об’єднаних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив у інтерв’ю The Times, передає Львівський портал.

Командувач ООС Олександр Павлюк прогнозує, що нове вторгнення Росії в Україну може статись після 20 лютого. Зокрема, серед різних сценаріїв саме 20 лютого відзначається як потенційна дата початку вторгнення: саме тоді закінчуються зимові Олімпійські ігри в Пекіні. Також тоді завершуються спільні російсько-білоруські навчання на кордоні України.

«Це дата, яка нас хвилює», – заявив генерал-лейтенант.

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За його словами, українці «готові голими руками роздирати росіян», оскільки в країні близько пів мільйона людей зазнали втрати від початку російської агресії з 2014 року.

«У нас близько пів мільйона людей, які пройшли в цій країні війну, в якій вони когось або щось втратили. Пів мільйона, які втратили рідних, домівку чи друзів, і вони готові голими руками роздирати росіян. Українські захисники сповнені рішучості спустошити будь-яку російську силу, достатньо нерозумну, щоб вторгнутися на їхню батьківщину», – заявив генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Командувач ООС переконує: Путін сам розуміє, що російські війська не підуть далі після того, як зазнають перших великих втрат в Україні.

«Якщо нашій розвідці вдасться передбачити напрямок головного російського удару, то після перших великих втрат (росіяни – ред.) далі не підуть. Путін усвідомлює, що після важких втрат його армія може зупинитися сама. У цьому не можна довіряти інтуїції. Йдеться про холодний розрахунок», – сказав він.

Окрім того, Олександр Павлюк додав, що в Україні вже створені загони територіальної оборони, а це означає, що буде понад 100 тисяч добровольців, які готові взятися за зброю.

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