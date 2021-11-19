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На Львівщині запрацюють оборонні підрозділи

Ольга Денисяка

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З січня 2022 року у Львові та області запрацюють сім підрозділів територіальної оборони. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

Підрозділи територіальної оборони створять через новий  територіально-адміністративний поділ та Закон України «Про основи національного спротиву». Зараз в області вирішують, де саме розташувати та як забезпечити такі пункти.

Так, 18 листопада під час наради в ЛОДА керівники районних державних адміністрацій надали на узгодження власні пропозиції щодо розташування ТРО. Водночас Міноборони раніше пропонувало розмістити пункти на території територіях вивільнених військових містечок. Однак, в ЛОДА зауважують: приведення будівель, споруд до необхідного стану є довготривалим та потребує значних фінансових витрат.

Як пояснив заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний, ініційований Закон передбачає побудову з січня наступного року мережі підрозділів територіальної оборони, відповідної кількості бригад та батальйонів, що дислокуються на території Львівської області. Тобто постійне перебування формувань тероборони у межах семи населених пунктів Львівщини.

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«Зараз нам важливо мати повну інформацію по кожному об’єкту: адреса, власник, в якому стані будівля, яких потребує ресурсів та вкладень. Тут важлива участь райдержадміністрацій та територіальних громад. Кожен об’єкт на потреби ТО потребує окремого алгоритму дій – спілкування з власником чи балансоутримувачем, оцінки вартості ремонту. Вирішення таких питань передбачає участь державних органів, місцевих громад та обласної ради»,- зазначив Віталій Загайний.

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