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Путін і Лукашенко готуються до військових навчань на кордоні з Україною

Наталя Дуляба

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Самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко анонсував уже цієї зими спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів. Про це він заявив в інтерв’ю Риа-новостям, пише УП.

«Ми домовилися з президентом Путіним, що ми найближчим часом маємо разом провести навчання на південних кордонах, білорусько-українському кордоні… десь у два етапи у найближчі пару місяців… Поки ми ще ці плани верстаємо, але перший етап точно ми взимку проведемо», – сказав Олександр Лукашенко.

При цьому Лукашенко наголосив, що для таких військових навчань на кордоні з Україною все готове.

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Нагадаємо, раніше в Міноборони Білорусі заявляли, що нібито існує якась військова активність із боку сусідніх європейських країн та України. У відомстві навіть скаржилися, що останнім часом «їхні нападки» на республіку особливо помітні і це «дуже турбує й засмучує» Мінськ.

Водночас США глибоко стурбовані з приводу переміщення техніки та російських військових до кордону з Україною, про що свідчать знімки, зроблені зі супутника. Україна та НАТО працюють над стримуванням Росії від потенційної агресії на двох напрямках.

Як писав Львівський портал, через ймовірне вторгнення Росії в Україну у Львові навіть розгорнули територіальну оборону.

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Фото: GETTY IMAGES

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