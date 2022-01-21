Росія перекидає на Донбас танки, боєприпаси та пальне, – розвідка

Росія продовжує нарощувати техніку, боєприпаси та угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, повідомляє головне управління розвідки України.

За даними розвідки, із початку січня 2022 року окупанти завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до Луганська та Донецька понад 7 тис. тонн пального, декілька одиниць танків та самохідних артилерійських установок, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів.

Крім того, для комплектування особовим складом підрозділів противника через розгорнуту на території РФ мережу вербувальних центрів здійснюється активний набір найманців, які направляються на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях після проходження інтенсивних курсів підготовки в навчальних центрах.

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Нагадаємо, що з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника.

А нещодавно самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко анонсував спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів уже цієї зими.

Своєю чергою, США та європейські країни пообіцяли, що відреагують «потужними економічними та іншими заходами», якщо Росія наважиться на військову ескалацію.

Майже 50% українців вважають, що Росія нападе на Україну.

За даними німецького видання Bild, Росія розглядає план захопити дві третини території України, включно з Києвом.

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