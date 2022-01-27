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Львів'ян вчитимуть надавати домедичну допомогу

Анастасія Диняк

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Спеціалісти Мальтійської служби допомоги проводитимуть у Львові навчання з надання першої домедичної допомоги. Першими такий тренінг пройшли працівники міської ради. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Близько 50 спеціалістів Мальтійської служби допомоги проводитимуть тренінги з надання першої допомоги. Навчання на 80% складаються з практики.

Тренінги почнуть проводити вже з наступного тижня у всіх районах Львова. Особливу увагу хочуть зосередити на навчанні старшокласників. Проте у мерії запевняють, що кожен має володіти подібними навичками, тому ініціатива має стати системною роботою.

«Дуже важливо, що питання домедичної допомоги зараз є на порядну денному. Зараз українці переживають певну тривогу і невпевненість, тому знання першої допомоги дають певне заспокоєння, що ми зможемо допомогти собі і своїм близьким. Ця інформаційна безпека знімає стресовий стан, а це зараз вкрай важливо», – наголосила Олена Голишева, представниця Мальтійської служби допомоги.

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Нагадаємо, що з 25 січня у Львові стартував військовий вишкіл для працівників підприємств. Навчання проводять ветерани російсько-української війни разом з учасниками львівських стрілецьких клубів.

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