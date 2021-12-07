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У Білому домі розповіли деталі відеозустрічі з Путіним

Наталя Дуляба

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У відеозустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним президент США Джо Байден наголосив, що Штати і союзники відреагують потужними «економічними та іншими заходами», якщо Путін наважиться на військову ескалацію. Про це йдеться у комюніке, оприлюдненому Білим домом за підсумками розмови, пише Європейська правда.

«Президент Байден висловив глибоку стурбованість США та наших європейських союзників з приводу нарощування Росією сил довкола України та чітко дав зрозуміти, що США і союзники відреагують потужними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації. Президент Байден повторно висловив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та закликав до деескалації і повернення до дипломатії», – розповіли у Білому домі.

Також у комюніке йдеться, що резиденти уповноважили свої команди продовжити взаємодію за підсумками розмови, і США робитимуть це у тісній координації зі союзниками і партнерами.

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Окрім питання України, Байден і Путін говорили також про стратегічну стабільність, кібербезпеку та спільну роботу над деякими регіональними проблемами, як Іран.

Нагадаємо, Джо Байден перед відеоконференцією з Путіним обговорив ситуацію на кордоні України з лідерами Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії.

У Кремлі заявили, що розмова президентів США та РФ, яка відбудеться 7 грудня  у форматі відеоконференції, буде робочою, і від неї не варто чекати проривів.

Американські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що у Білому домі обговорюють жорсткий набір заходів у разі військового вторгнення Росії до України, аж до відключення платіжної системи SWIFT.

Як писав Львівський портал, самопроголошений «президент» Білорусі Олександр Лукашенко анонсував уже цієї зими спільне білорусько-російське військове навчання біля українських кордонів.

А з кінця жовтня Росія переміщує свою військову техніку до кордону з Україною, про що свідчать знімки, неодноразово зроблені зі супутника.

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Фото – Twitter Білого дому, відео – YouTube Європейської правди

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